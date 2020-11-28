全港最難攀石線南丫島誕生　開線者駱志偉盼提升香港攀石水平

跟隨資深運動攀登教練駱志偉（Rocky）搭船到南丫島索罟灣，落船後行十多分鐘，再轉上初開的山徑，穿過叢林，很快就抵達一面高聳的石壁之下。抬頭望上去，面前的正是被Rocky視為全港最難的攀石路線，它有個充滿詩意的名字，叫Shadow of Mountains。

攀石超過30年的Rocky在10月開出Shadow of Mountains，他最初認為難度達8b+甚至8c的水平。（顏銘輝攝）

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為何這條攀石線的名字那麼漂亮？Rocky叫記者望上去，指住崖壁中段凸出來的石頭，那塊石就像一大一小兩個三角形，彷如兩座山的影子，故而得名。

從石牆底往上望，見到中段有塊石，像山的影子，所以Rocky將這條攀石線命名為Shadow of Mountains。（顏銘輝攝）

Shadow of Mountains的線路長約25至30米，位於Sok Kwu Buttress（索罟扶壁）的石牆，壁上還有逾十條難度較低的攀石線。這堵天然石牆鄰近索罟灣碼頭，交通方便，是南丫島新興的攀石勝地。

航拍Sok Kwu Buttress的石牆，後加的紅線標記了Shadow of Mountains的大約路線。（吳浩然攝）

Sok Kwu Buttress位於南丫島的索罟灣，鄰近碼頭。（吳浩然攝）

Rocky講起開發這條攀石線的經過，他說：「來到這堵牆，見到很宏偉，很漂亮的感覺，就上去設置好裝備，游繩下來望一望，見到這條線路應該可以爬，就打Bolt片（人工掛片），嘗試去爬。」Rocky在壁上裝好人工掛片，清理好鬆散的石頭，就嘗試攀爬。他跟同行朋友笑言：「我在所有位置都Fall（跌）過。」

【Rocky與朋友William在訪問當日試攀，從半空看景色很有氣勢】

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Rocky由80年代起接觸攀石，成為攀石運動員，之後當上運動攀登教練，桃李滿門。以Rocky如此經驗豐富的本地頂尖好手，嘗試了十多次，才爬得上這條他親手開出來的Shadow of Mountains。Rocky在10月首攀後，認為這條是他在香港爬過最難的攀石線，初步給予8b+或8c的難度評級。這是香港第二條難度達8b+的路線，亦可能是第一條8c。

攀石線的難度是如何評定的？他解釋：「比較我之前爬到的線，以及我去外國試過的高難度線，純粹是一個感覺，難過我之前所爬過的，或者難度相約，那麼我就建議這個難度。最終難度幾高還有待確定，要由爬過相關難度的攀石者去感覺。」

Rocky表示完攀了一次之後，狀態回落，訪問當日未能再爬到Shadow of Mountains。（顏銘輝攝）

Rocky開線後，成功挑戰的人不多，其中一位是來自加拿大的好手Steve Townshend。Steve去過很多國家攀石，經驗豐富，爬過難度8c+的路線，他在10月中於港島的Central Crags（中區懸崖）首攀全港第一條難度達8b+的攀石線Poison Ivy，所以在10月有兩條香港最難的攀石線誕生。

Rocky透露，Steve認為Shadow of Mountains的難度未到8c，所以調整路線難度。如今在香港攀石網上的資料顯示，Shadow of Mountains的難度為8b+，但簡介仍指這條是香港至今最難的攀石線。Rocky笑言：「他（Steve）身材比較高，比我們相對有優勢，所以我都想多幾個有能力的攀石者來爬，再確定一下難度。」

Shadow of Mountains的簡介指，這是香港最難的路線。（香港攀石網截圖）

Rocky的朋友William嘗試挑戰Shadow of Mountains。（顏銘輝攝）

勿論難度高低，Rocky認為Shadow of Mountains是香港罕有的攀石線，有利攀石者鍛鍊不同的技巧。「這條線用到的動作非常豐富，我地叫做Crimp、Open Hand，又要做些跳躍的動作。在同一條線內，包含很多動作，所以在香港好少有。」他說：「很多位置要做平衡的動作，抓手位置很難被你捉得實，你需要全面的技術，感覺亦要好好。」

Rocky認為中段最困難，他解釋：「有些很易失平衡的細Hold（手腳位），而且腳Hold又很跣。去到那些位置，只要有少許失誤，就很容易跌出來，通常都在那個位置跌。」訪問當日，Rocky兩度再試攀Shadow of Mountains，都在中段失手，他笑說：「爬唔返嘞，可能係冇咗嗰團火。」

Rocky有石牆上休息回氣。（顏銘輝攝）

Rocky爬到中段，他所指難度最高的地方。（顏銘輝攝）

他在石壁下續說：「這條線都挑戰我能力的極限。如果我真的要爬，要調節很多東西。我完攀了一次後，身體有少少冷卻下來，突然要我再爬，狀態就差一點。」

Rocky一直積極開發香港的新攀石線，至今開了接近100條線，包括難度到8b級別的線，他希望今次開出Shadow of Mountains，可以提升香港的攀石水平。他說：「在外國，難度8b及8c的線是很普通又很多的。在香港，最高難度的線不多，得兩三條超高難度。我希望大家不用去到很遠的地方，都可以爬到這類線。」

Rocky有超過30年攀石經驗，現在是資深的運動攀登教練。（顏銘輝攝）