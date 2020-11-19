【西甲】美斯回應冷待基沙文傳聞　傳巴塞員工不滿「削骨」養球王

巴塞隆拿前鋒美斯（Lionel Messi）日前返抵西班牙，落機遭到傳媒、球迷圍堵，被問及基沙文（Antoine Griezmann）組理人指法國球星被美斯冷待，使基沙文無法專心作戰一事，美斯只用一句回應就揚長而去。

巴塞隆拿雖然有會長巴圖美奧辭職，但內部仍是一片混亂。基沙文經理人Eric Olhats早前指美斯是法國球星狀態低迷的一大原因：「美斯在巴塞像是皇帝一樣，完全不喜歡基沙文來投。」

他又指基沙文去年過檔後，美斯對基沙文的態度「差劣」，「並用盡法方法讓他感受到那份惡意」。Olhats直指美斯在巴塞權力過大，「已到達恐怖統治的程度」。

基沙文轉投巴塞後表現不算突出，其經理人指與美斯有關。（Getty Images）

巴圖美奧（左起）、施迪恩及艾比度都落馬，外界認為美斯留隊機會大增。（Getty Images）

自巴塞隆拿去季歐聯8強對拜仁慕尼黑以2：8大敗後，球會內部混亂，換帥、體育總監後仍未有改善，巴圖美奧辭職後仍然一樣，更傳出球員再不減薪，就要申請破產的傳聞。

外國足球雜誌《FourFourTwo》最新一期封面故事，正是大爆巴塞內部對美斯留隊感到不滿。一名不願透露名字的員工直言「雖然深愛美斯」，但這名周薪達136萬歐元的阿根廷球星留隊，使員工「要接受減薪養美斯」。

美斯去留仍是疑問，會內亂局不止勢影響留隊機會。。（路透社）

《FM21》預計未來10年最佳球員得主：

+ 4 + 4 + 4

美斯今個國際賽檔期需代表阿根廷，周四（19日）回到巴塞隆拿，一出機場已被球迷及記者圍堵，《世界體育報》記者問他有閞基沙文的傳聞時，美斯僅以一句作回應：「巴塞隆拿有什麼問題都關我事真的很煩。」

美斯至今仍未跟巴塞隆拿續約，仍有可能明年夏天完約後出走。西班牙傳媒指美斯已為續約提出條件，包括全面了解球會發展方向及未來會長的施政方針，故來年3月會長大選的結果將會是關鍵。

【重溫：美斯去向網民瘋狂改圖】（按圖進入）