J洛迪古斯捲入哥倫比亞內訌風波　傳慘敗1：6前爆更衣室衝突

哥倫比亞在近兩場世界盃外圍賽遭逢大敗，說不定跟內訌有關。 有當地傳媒披露，在0：3不敵烏拉圭後，愛華頓中場哈美斯洛迪古斯、熱刺後衛達雲臣山齊士及般尼茅夫中場謝法臣拿馬在更衣室大打出手，有人被叉頸。不過，哥倫比亞足總及洛迪古斯剛發聲明澄清，指傳媒報道失實。

英國《每日郵報》引述當地傳媒指，在上周五哥倫比亞主場以0：3不敵烏拉圭後，更衣室發生衝突，涉事包括3位在英格蘭球壇效力的球員，分別是愛華頓中場哈美斯洛迪古斯、熱刺後衛達雲臣山齊士及般尼茅夫中場謝法臣拿馬。報道指，在衝突中有球員被叉頸。

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據外媒報道，其他球員不滿教練昆洛斯寵愛哈美斯洛迪古斯，但同時哈美斯洛迪古斯不滿昆洛斯這場褫奪他的隊長資格。在哥倫比亞對烏拉圭的比賽中，擔任隊長的是門將奧斯賓拿。

對烏拉圭的比賽中，哥倫比亞由門將奧斯賓拿擔任隊長。（美聯社）

有傳媒指，哥倫比亞上周不敵烏拉圭的賽後，在更衣室發生衝突，主角包括洛迪古斯。（美聯社）

到周二哥倫比亞作客厄瓜多爾的世界盃外圍賽，涉事的哈美斯洛迪古斯、達雲臣山齊士及謝法臣拿馬齊齊正選，值得留意的是，這場奧斯賓拿沒有正選，洛迪古斯戴上隊長臂章。然而，哥倫比亞雖然有洛迪古斯射入12碼，但後防失了6球，以1：6慘敗。哥倫比亞在今月國際賽期的世盃外兩連敗，兩場失了9球。他們4戰1勝1和2負，暫排南美區第7位。

哥倫比亞以1：6大敗於厄瓜多爾腳下，戴上隊長臂章的洛迪古斯射入12碼。（美聯社）

內訌消息傳開後，哈美斯洛迪古斯及哥倫比亞足總在香港時間今晨發表聲明，指傳媒報道失實，絕對沒有發生報道中所描述的衝突。洛迪古斯表示：「無論在更衣室，還是個人生活中，我與每位哥倫比亞隊友的關係都非常好，大家充滿尊重。對於球隊及球員個人而言，這是困難的時間，但我們由頭開始已經認清自己的責任。作為一個團隊，我們一直團結，打入卡塔爾世界盃的目標從來不變，這會令我們更加努力地去實現目標。」

洛迪古斯發聲明澄清，指傳媒報道失實。（美聯社）

洛迪古斯強調更衣室內的氣氛沒有問題，失利亦沒有令他們大打出手。他表示：「最後，我希望大家不要墮入這些謊言及錯誤信息的陷阱當中。那些虛構故事的人，只想製造混亂，影響我的名聲，所以在有需要的時候，我會採取法律行動。」

哥倫比亞連續兩場大敗，傳教練昆洛斯的帥位都危危乎。（美聯社）

哥倫比亞足總亦否認內訌報道，聲明中表示：「我們要強調，在12日的集訓當中，所有哥倫比亞國家隊的球員一如既往般保持親密及融洽的友誼。哥倫比亞國家隊會繼續像一家人般團結一致，爭取參加2022年的卡塔爾世界盃。

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