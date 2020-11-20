【桌球】奧蘇利雲打波放屁顯精湛演技　左顧右盼問裁判：係咪你？

寧靜的環境之中，突然傳出響亮的放屁聲。你眼望我眼，究竟屁是誰放的？如果放屁的是你，你會怎樣做？不妨參考一下「火箭」奧蘇利雲的做法！

在昨日的桌球北愛爾蘭公開賽第3圈，奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）面對史提芬斯（Matthew Stevens）。在第4局，出現尷尬一幕，當時奧蘇正在桌邊思考如何處理這一球，全場寧靜，突然間，傳出一記響亮的放屁聲。

【奧蘇利雲比賽期間放屁表情包】

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奧蘇的表情相當豐富，露出微笑，帶點皺眉，左顧右盼，還問了裁判一句：「是不是你？」有看直播的網民也被奧蘇這招賊喊捉賊所騙，以為這個屁是裁判所放的。響屁過後，有所分心的奧蘇打失了這一球。不過，奧蘇最終都以局數4：2勝出。

【事發片段，有網民以為是裁判放屁】

Meanwhile in the snooker the referee just farted so loudly it caused Ronnie O'Sullivan to miss a shot pic.twitter.com/MHfQuHaesG — Sam ✌️ (@samisam147) November 19, 2020

賽後奧蘇被問到放屁事件，他大方承認：「是我放的。我當時跟裁判說了『是不是你放』，我們之後一起笑起來。然而，我現在承擔起全部責任。你問我是否覺得自豪？絕對是！」

奧蘇賽後都承認是他放屁。（Getty Images/資料圖片）

奧蘇解釋，他最近胃腸不太好，他續說：「近幾個月，我的腸胃都有點問題。這就是我不能進入氣泡的原因，就是因為食物。我的腸胃太差了！」他近年參加比賽時，常常自備食物，不吃賽會準備的。

奧蘇之後在第4圈亦順利贏波，將會在8強面對中國球手丁俊暉。