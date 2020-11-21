【港超聯】傳傑志簽入前西甲中場　巴塞青訓出身　曾與美斯鬧不和

港超聯今日（21日）展開新一季聯賽，各支球隊仍在把握12月14日的轉會窗死線前增兵。有消息指，傑志已簽入出身於巴塞隆拿青訓、曾長年的西甲落班巴爾拿（Raul Baena）。 此前愉園、飛馬都簽入具話題的新援，巴爾拿也不例外，他最為人熟知的竟是與美斯的恩怨。

現年31歲的巴爾拿司職中場，曾在西甲連續落班7季，符合「超級外援（指定非本地球員）」資格。西班牙媒體早前曾報道，西乙的馬拉加（Malaga）曾希望簽入巴爾拿，然而馬拉加陷入財困，雙方最終未能達成共識，最終巴爾拿亦將目光轉移到香港，相信這位中場快將抵港。傑志此前也曾簽入不少西甲球員，其中一位是兩年前為傑志出戰亞冠盃的匈牙利中場華杜斯。

在青年時期曾在巴塞青訓系統拉瑪西亞（La Masia）受訓，雖然較美斯年輕兩歲，但兩人亦曾同時身在這世界知名的足球學院。巴爾拿的際遇當然無法跟當世球王相比，美斯在2004年已獲提拔上巴塞一隊，巴爾拿則從未在巴塞一隊亮相，而是在另一支巴塞隆拿球隊愛斯賓奴展開職業生涯。

巴爾拿（左）與美斯（右）都是巴塞隆拿青訓產品，但巴爾拿在愛斯賓奴展開職業生涯。（Getty Images）

巴爾拿在7季西甲生涯中，分別效力愛斯賓奴4季、其後轉戰華歷簡奴，並隨華歷簡奴在西甲3季後降落西乙，降班一季後再轉投另一西乙球隊格蘭納達，並出任隊長。巴爾拿在2018/19球季被外借到澳職的墨爾本勝利，並出戰亞洲聯賽冠軍盃分組賽，上季返回歐洲，落戶希臘超級聯賽的Atromitos Athen，助球隊以第4名完成聯賽。

在7個西甲球季中，巴爾拿最受注目的一次卻與他的球技無關，而是關乎同樣在拉瑪西亞出身的美斯。2013/14球季，巴爾拿為華歷簡奴正選對巴塞隆拿，賽前的握手儀式中，他與當時如日中天「球王」兩人並沒有如常握手，比賽期間，巴爾拿亦有一次對美斯較礙眼的犯規，當時球證向他出示黃牌，「握手事件」最終被西班牙媒體廣泛報道。

重溫巴爾拿、美斯「握手事件」：

當時美斯沒有就此回應，巴爾拿則透過華歷簡奴發聲明說：「很多報道說是我沒有跟美斯握手，但我想澄清，當時我們是主隊，理應是客隊球員主動向我們問好的。當時我伸出了手，但事情就發生了，我不知道是他（美斯）沒有為意，或是其他原因，但我也沒有在意，因為此事根本不重要。但事情發酵了，我想說出詳情去平息事件。」當然，到底他與美斯關係如何、到底為拿沒有握手，最後也沒有明確答案。

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