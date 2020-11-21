國際游泳聯賽｜何詩蓓100自接力全勝　5破亞洲紀錄升史上第3快

港隊女飛魚何詩蓓（Siobhan）於香港時間周六晚續戰國際游泳聯賽（ISL）總決賽，在最有價值泳手（MVP）排名力追隊友兼奧運冠軍絲祖唐的她，今晚在首天的4X100米自由泳接力首棒登場，游出新亞洲紀錄，並由史上第6躍升至第3快。

今季ISL由何詩蓓效力的衛冕隊Energy Standard、爭標大熱的Cali Condors、LA Current與London Roar躋身總決賽。何詩蓓今晚伙拍隊長絲祖唐出戰4X100米自由泳接力，她們上仗於準決賽合力游出3分25.82秒，超越世界紀錄，今戰以3分25.37秒再把時間推前，力壓強敵取得第一，今季6戰全勝。

惟今次比賽由不同國籍選手聯隊出戰，故國際泳聯（FINA）不會視作接力世界紀錄。

自上月16日展開聯賽後，何詩蓓已5破100米自由泳短池亞洲紀錄。（資料圖片）

5度刷新100自亞洲紀錄 升史上第三快

在接力賽擔任第一棒的Siobhan，繼上場於女子100米自由泳游出51.12秒、以0.02秒推前自己的亞洲紀錄封后後，今晚再把個人最佳時間推前至50.94秒，意味她自上月ISL開季後，第5度刷新此項亞洲女子短池最快時間，成為史上第3快泳手。

現時世界紀錄由澳洲泳手Cate Campbell保持，時間為50.25秒。

連同今季屢次在200米自游出新亞洲紀錄，Siobhan在整個賽事已8次打破亞洲短池紀錄。

何詩蓓在ISL共8次打破亞洲紀錄，銳不可擋。（資料圖片）

0.76秒的距離 明挑戰200米自世績

ISL自展開至今，已有3項短池世界紀錄被更新，包括Adam Peaty的男子100米蛙泳、Kira Toussaint的女子50米背泳與美國星將Caeleb Dressel的100米個人混合泳。Siobhan的200米自由泳亞洲紀錄，與世界紀錄僅差0.76秒，可望在明晚力衝新世績創造歷史。

香港隊至今已獲得30個東京奧運資格、及17個殘奧資格（按圖放大）：