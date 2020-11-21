瘋傳澳門賽車甩軚盤短片　車手超冷靜應戰　網民嘲戰車是淘寶貨

第67屆澳門格蘭披治大賽車（澳門賽車）在肺炎疫情陰霾下上演，比賽聲勢難免遜於以往，但一段超驚險的短片今日於網絡瘋傳，片中疑是今屆賽事其中一輛96號戰車，網民大讚車手在生死一線之間夠冷靜，但也揶揄戰車十分化學，「淘返嚟」。

根據今屆澳門賽車資料，共有兩部戰車是96號，分別是澳門房車盃96號澳門車手鄭健生，型號為迷你COOPER S，另一部則是大灣區GT盃的香港車手鄧梓焌。鄧梓焌今日亦於Facebook上載這段影片，表明：

唔係我黎，唔係我黎，唔係我黎。 重要野要講三次，雖然我都係96號，但我架蓮花個籠無咁大，唔洗再問係咪我。 香港車手鄧梓焌

至於片中主角是否鄭健生，大會及車隊則未有公布。值得一提的是，鄧梓焌出戰大灣區GT盃，獲得組別季軍。

從短片所見，車手駕駛期間，軚盤突然鬆脫，非常危險。（網絡影片截圖）

短片中，戰車駛經水塘看台，軚盤竟然鬆脫，幸鬆脫一刻並非入彎。車手沉着應戰，立即左手抓緊軚桿，右手手持軚盤。之後他於直路將軚盤放回軚桿，繼續駕駛。

甩軚盤意外經過，車手非常冷靜（按圖放大）：

歐陽若曦今天於澳門GT盃選拔賽奪冠，明天排頭位出戰正賽。（公關提供）

至於香港車手表現，歐陽若曦繼續強勢。澳門GT盃選拔賽因之前的比賽發生意外而押後1小時開賽，導致天色漸暗，要中途腰斬，令賽事只得兩圈正常比賽，歐陽若曦一開賽就一馬當先，並於賽會宣布腰斬時領先，故成為冠軍。他明天將出戰正賽，說：「賽事因為安全而被縮短，不是最理想的情況。車隊上下今個周末的表現非常好，策略和賽車設定都做得很好，很高興能夠第4次在澳門GT賽事中得到冠軍。高興過後，現在我們要專注於明天的正賽。」