【港甲】陳肇麒陳偉豪重出江湖　逾200球迷撐場：他們是集體回憶

港甲比港超聯更精彩？ 港甲周日（22日）由深水埗足球隊迎戰東區足球隊，後者有上季退役的陳肇麒跟陳偉豪「重出江湖」，成功吸引約200名球迷觀戰，數字是同時間港超賽事的一半。

隨着大埔、元朗足球隊跟富力R&F先後退出港超，部份原本出戰超聯的職業球員，新季轉至非職業的甲組聯賽落班。當中深水埗成功羅致許嘉樂、羅港威、陳銘剛及麥富城等前港超兵；東區就獲前港足成員陳偉豪及陳肇麒加盟，連同文彼得及利偉倫，令這個昔日南華組合可再續前緣。

左起：文彼得、陳偉豪、陳肇麒及利偉倫，昔日均效力南華，今季於東區再續隊友緣。（袁志浩攝）

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球迷入場追星 「質素不比港超差」

兩支球隊在港甲開鑼日即碰頭，成為今周最受曯目的戲碼。比賽下午在九龍仔運動場上演，吸引超過200名球迷入場，同時間舉行的港超聯由愉園對標準流浪，入場人數僅得489人。

有20多年本地波波齡的劉先生，帶同曾效力東區青年軍的兒子現身捧場。他坦言雖然部份港甲兵年紀大、體能較遜色，但質素及水平「分分鐘比港超好」。他道：「我已經不太熟識新一輩香港球員，但陳肇麒及陳偉豪屬於我這個年代的集體回憶，他們算是近10多年香港的球星。」

球迷劉先生（左）坦言港甲實力不比港超差。（袁志浩攝）

近200名球迷入場觀看這場港甲重頭大戰，部份人企在欄杆外為球員打氣。（袁志浩攝）

南華組合重現 冀享受足球

東區跟深水埗結果以1：1握手言和，正選登場的陳肇麒及陳偉豪表現不過不失，狀態明顯未及當年勇。陳肇麒透露，已接近大半年未曾參與正式比賽，「享受在疫情間除（口）罩踢波的時間，跟前隊友們一起踢很開心」。此仗有多間傳媒到現場採訪，他笑指情況「等同採訪香港隊比賽」，又對獲逾百名球迷捧場感到高興，「證明之前的努力沒有白費。」

至於同樣在上季高掛球靴的陳偉豪，表示踢甲組的目的就是為了跟舊隊友「聚一聚」，以享受足球為目標。他打趣指：「以往前南華場場都很重要，很難享受，現在大家當是聚舊，見得一日得一日，之後可能有機會跟肇麒互換位置。」賽後有不少球迷上前跟偉豪合照，他笑稱「球迷好抵，免費睇我哋踢波」，又謂賽前應放在旺角場舉行，「應該有錢賺」。

陳偉豪比賽時仍保持「搞鬼」本色，走近對手羅港威並擺出勝利手勢，要求記者拍照。（袁志浩攝）

許嘉樂盼再證能力

另一邊廂，仍屬當打之齡的許嘉樂就繼續尋求機會重返港超，他指隊中年輕球員佔大多數，在沒有外援的情況下能跟對手戰和，已經相當滿意。「我們這班前職業球員，希望向外界證明仍有能力在港超落班，希望更多球迷可入場支持。」不過，面對第四波疫情爆發，他苦笑指自己身為升斗市民，難以控制所有事，「希望政府做好一點，明天會更好。」

許嘉樂（右）今日在右路表現活躍，連番突破成功，可惜未能助球隊取勝。（袁志浩攝）

夢想欠薪連累港菁 被禁轉會後退出港甲

另外，前港超夢想FC外援祖亞昆向國際足協（FIFA）追討欠薪獲判勝訴，令該現在行使該會籍的球隊港菁被判罰賠償80萬港元，並在未來3個轉會窗禁止註冊新球員。今季港甲要求每場比賽至少派兩名U22球員上陣，據悉，港菁陣中暫未有相關球員，在被禁註冊新兵下決定去信足總、要求退出賽事兩季。

港菁退出後港甲餘下14隊參賽，其原定首輪對高力北區的賽事亦取消。足總指會方會抽起相關場次，但並不會重新編排賽程。至於港菁會否因臨時退賽而被足總另作處分，則有待下月初的董事會會議討論。