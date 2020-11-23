【英超】利物浦殘陣3球挫李斯特城　破紀錄主場不敗紀錄兼登次席

英超第9輪前列大戰，由利物浦主場鬥李斯特城，飽受傷兵問題困擾的紅軍，法賓奴及時復出鎮守防線，加上頂替沙拿的迪亞高祖達再有進賬，利物浦結果以3球淨勝李斯特城，登上次席繼續緊隨榜首的熱刺，並創下主場不敗的新紀錄。

利物浦傷兵一籮籮，主力沙拿新冠肺炎病毒測試續呈陽性，後防的雲迪積克及祖高美斯重創「長唞」，加上隊長佐敦軒達臣同樣受傷，紅軍今仗殘陣鬥李斯特城。

法賓奴趕及復出，與祖爾麥迪比合力扼守中路，是對紅軍少有的利好消息。利物浦前線則由法明奴、沙迪奧文尼及大勇的祖達攻堅。

法賓奴及時傷癒復出，與麥迪比合力扼守中路。（路透社）

面對殘陣的利物浦，外界均認為李城或有望「偷雞」，卻因一個烏龍球打亂他們的如意算盤，客軍中堅伊雲斯與文尼爭位，希望頭槌解圍卻幫倒忙，將皮球頂向自己龍門的方向，近距離下卡斯柏舒米高反應不及，紅軍憑烏龍球在21分鐘先開紀錄。

伊雲斯防守角球時「擺烏龍」，利物浦上半場21分鐘取得領先。（路透社）

祖達在陣，「利迷」放心，該名今夏從狼隊新加盟的葡萄牙翼鋒，今仗再有進賬，上半場末段接應羅拔臣的左腳傳中，衝前入楔頭槌一頂破網，連續4場在晏菲路的聯賽皆有「士哥」，41分鐘為紅軍擴大領先紀錄。

代替沙拿的祖達今仗再有建樹，頭槌建功助球隊擴大領先紀錄。（路透社）

利物浦在下半場繼續施壓，沙迪奧文尼易邊初段起腳被舒米高撲出，箭頭法明奴力爭入球，惜在中後段面對龍門起腳先中柱，補射卻被艾拜頓在白界線前護空門，及後門線技術重播，皮球只剩餘一小部分在白界線上。與入球無限接近的法明奴，努力終於有回報，「腳踢唔入」，唯有頭頂，接應占士米拿的角球頭槌建功，幾經辛苦攻入今季第2個聯賽入球，結果利物浦奠定3球勝局，力克卡斯特城後登上次席，以得失球差僅次熱刺。

法明奴下半場中後段的補射，僅僅未能越過白界線。（Twitter截圖）

利物浦克服傷兵困擾全取3分，在聯賽不敵阿士東維拉後5場不敗，亦在晏菲路主場創下連續64場聯賽不敗的紀錄，自2017年4月至今主場未嘗一敗，打破球會史上的紀錄。

贏波﹑破紀錄﹑升上次席，或許利物浦亦開不了心，事關再有球員加入傷兵行列，今仗正選的中場拿比基達在換邊後初段受傷退下火線，高普在賽後指拿比基達大腿有傷，球隊將為他進行進一步的檢查。