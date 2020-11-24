【FIFA 21】伊巴謙莫域控EA Sports侵權　一大關鍵令指控難以成立

AC米蘭前鋒伊巴謙莫域（Zlatan Ibrahimovic）周二（24日）突然指控足球遊戲《FIFA 21》的研發商EA Sports，在未得他同意下用其名字的樣貌，有侵權謀利之嫌。

伊巴自2004年起一直都在《FIFA》佔一席位，但他近日指自己從未同意EA Sport使用其名字及樣貌作遊戲內容，實有侵權之疑。

伊巴謙莫域指控EA Sports侵櫂。（Getty Images）

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他於Twitter說：「是誰批准《FIFA》及EA Sports用我的名字及樣貌？FIFPro嗎？我沒有記憶自己有入會，就算是，亦是在沒有通知下，以古怪的行徑『被入會』。我亦肯定從未准許國際足協及FIFPro用我去賺錢。這些年有人在沒有我同意下，使用我的名字樣兒圖利，是時候調查了。」

這名瑞典前國腳口中的FIFPro，全名為國際職業足球員協會（Fédération International de Footballeurs Professionels），代表全球各地職業球員的組織，現有63個成員國、逾65000名球員。雖然伊巴提起FIFPro，但事件與組織關係不大。

伊巴謙莫域為《FIFA》可用人物多年。（Getty Images）

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《FIFA》一大賣點就是球員夠齊，名字、樣貌都因得到授權而跟到十足，球隊波衫亦是一樣，不用自行下載「波衫會徽Package」。

值得一提的是，《Pro Evolution Soccer》（又稱PES）近年成功從《FIFA》手上搶到部分球隊許可，如今季祖雲達斯，《FIFA》因失去授權而要在遊戲中改名，球衣亦不能用現時版本，但因為意甲授權《FIFA》，故仍可用祖雲達斯的球員。

《FIFA》獲意甲授權，伊巴謙莫域的指控難以成立。（Getty Images）

巴利「加把口」搞笑多於聲援

正因為《FIFA》得意甲授權，才可以球員的名字長相製作遊戲內容。伊巴謙莫域多年都是《FIFA》可用人物之一，有趣的是《FIFA 17》更曾受EA Sports訪問，故突然發難的原因不明。

熱刺前鋒加里夫巴利見狀亦發聲，但就似是「搞笑」居多：「有趣有趣，什麼是FIFPro呢？#是時候調查了」

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