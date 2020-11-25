【FIFA 21】EA反駁伊巴謙莫域指控　今年6月裁定侵權賠近千萬

瑞典球星伊巴謙莫域（Zlatan Ibrahimovic）近日指控足球遊戲《FIFA》研發及發行商EA Sports，多年來在沒有他同意下使用其名字及肖像圖利。EA周三（25日）作出回應，指擁有合法使用權。不過，伊巴在網上突然發難似乎引起了頗大的漣漪，英媒指不少球員都支持該及AC米蘭球星。

伊巴謙莫域日前於網上指控EA侵櫂：「是誰批准《FIFA》及EA Sports用我的名字及樣貌？FIFPro（國際職業足球會協會）嗎？我沒有記憶自己有入會，就算是，亦是在沒有通知下，以古怪的行徑『被入會』。我亦肯定從未准許國際足協及FIFPro用我去賺錢。這些年有人在沒有我同意下，使用我的名字和樣子圖利，是時候調查了。」

伊巴謙莫域為《FIFA》可用人物多年。（Getty Images）

雖然巴利最初回應伊巴的Tweet只被視為搞笑，但英國傳媒《The Athletic》周三話鋒一轉，認為巴利是實際「支援」伊巴謙莫域，並指已有大量球員支持伊巴，但「暫時未有實質聯合法律行動」。

EA亦作出回應，指得到AC米蘭授權使用球員名字及肖像，故伊巴的侵權言論不成立。不過，事件再次暴露球員肖像權的混亂。

英媒指不少球員都支持伊巴謙莫域，但暫未有實質法律行動。（Getty Images）

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意甲球員肖像權亂局 球會可自行協商

伊巴提及的FIFPro有代理權力，出售63個會員國內的球員名字及肖像權。至於非FIFPro成員國的國家，肖像權或由球員、球會、球會所屬聯賽或該國足總擁有，這將視乎當地球員與相關組織的協議而定。

足球遊戲要使用球員的肖像權，必須得球會或球員授櫂。不過，亦有如英超般集中管理的聯賽，將不少知識產權，由球員資料到球場名稱，出售給EA，歐洲五大聯賽中，就只有意甲沒有集中管理電子遊戲的授權，故祖雲達斯才可「跳船」到《Pro Evolution Soccer》系列遊戲。

簡尼曾於2003年控告EA侵權。（Getty Images）

事實上，EA曾在這種爭議中遭遇「滑鐵盧」。EA被巴西聖塔卡塔林那州運動員工會控告侵權，最終今年6月巴西法院就裁定EA敗訴，需向450名球員作出賠償，總值650萬巴西雷亞爾（約937萬港元）。

肖像權於遊戲業界一直都充滿爭議，但因為各國相關法例都有不同使問題變得更加複雜，《The Athletic》訪問英國律師Nic Couchman，後者表示03年曾有德國門將簡尼成功告EA，在未經同意下使用其名字及肖像，但同類案件於英國要提出起訴已經有一定難度。

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