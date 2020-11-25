【足球】世界足球先生入圍名單出爐　比爾沙及高普入圍最佳教練

國際足協（FIFA）周三（25日）公布多個個人獎項的入圍名單，拜仁慕尼黑射手羅拔利雲度夫斯基（Robert Lewandowski）入圍世界足球先生。至於最佳教練方面，列斯聯領隊比爾沙（Marcelo Bielsa）及利物浦主帥高普（Jurgen Klopp）入圍最後五強。

利雲度夫基今季助拜仁慕尼黑奪得德甲、德國盃及歐聯冠軍，於各項比賽上陣47場攻入55球，本為金球獎大熱，但因疫情關係64年來首度取消，與這項個人最高榮譽擦身而過。

不過，這名波蘭神鋒仍有機會奪得世界足球先生，FIFA將於12月17日舉行頒獎禮。世界足球先生11人名單中，除了利雲度夫斯基外，還有巴塞隆拿的美斯及祖雲達斯射手C朗拿度兩名「常客」。

利雲度夫斯基因新冠肺炎影響，無法競逐今年金球獎，但仍有機會爭奪世界足球先生。（Getty Images）

利物浦成大戶 文尼沙拿齊入圍

除此之外，巴黎堅日耳門的基利安麥巴比及尼馬，去季效力拜仁的利物浦中場堤亞高艾簡達拿亦榜上有名，這名西班牙中場的隊友雲迪積克亦入圍。利物浦去季奪得英超冠軍，表現出眾，今次亦是最多人入選的一隊，穆罕默德沙拿、沙迪奧文尼亦在名單之上。

另一支英超勁旅曼城亦有比利時中場奇雲迪布尼入圍，與皇家馬德里的沙治奧拉莫斯組成11人名單。

世界足球先生11人名單：

+ 5 + 5 + 5

比爾沙去季帶領列斯聯重返英超，成績備受肯定。（Getty Images）

最佳教練方面，去年成為最佳教練的利物浦主帥高普，今年以英超冠軍教頭身分入圍最後五強。阿根廷「狂人」比爾沙去季帶領列斯聯以英冠冠軍身分，16年後重返英超，亦成為了候選人之一。

高普為去年最佳教練得主。（Getty Images）

最佳男子教練最後五強：

兩名英超教頭將要跟拜仁主帥芬克、奪得歐霸盃冠軍的西維爾教頭盧柏迪古，及奪得去季西甲冠軍的皇家馬德里主帥施丹，爭奪最佳教練殊榮。

FIFA已開設網上投票，讓球迷投下神聖一票，到12月9日截止，12月11日將會公布最佳教練最後三強，公投將會佔全部票數25%，其餘則為傳媒、國家隊領隊及隊長所投。

FIFA最佳男子教練得獎者：

英超第9輪戰果：

+ 4 + 4 + 4

英超第10輪直播賽程（按圖放大）：