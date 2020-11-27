桌球｜傅家俊跌出職業資格等發外卡　用囡囡小型桌球練習保持手感

香港首席桌球手傅家俊（Marco）因新冠肺炎疫情嚴峻，放棄今季職業賽事，年終排名跌出世界前64，臨時年終排名更降至第65，跌出職業資格。若未能獲得「外卡」，將要重新由業餘打起，力爭返回職業球手行列。

「平常心吧。疫情下未能比賽，跌出排名也沒辦法。當然希望下季可繼續打，但很多事情都不在我控制範圍內。」Marco今日出席體育節活動時說。

這名港產桌球「一哥」自2月於威爾斯公開賽首圈出局後，一直因疫情留港，退出世錦賽和全英賽等多項賽事，臨時年終排名（Provisional End-of-Season Ranking）因而下滑至第65位，跌出職業資格排名（前64）。

4名體育節大使，包括劍擊的符珈嘉（左起）、前「欄王」鄧漢昇、單車的馬詠茹與帆船的唐裔盛，呼籲大眾在疫情下保持運動。（葉詩敏攝）

面臨23年職業生涯最大危機，兩年前曾歷左眼視網膜退化的Marco坦言面對，「心情都Okay，沒想太多，始終不是自己的錯失」，他指英國疫情嚴重，認識的十多名中下游球手相繼確診。

自轉戰職業賽以來，從未跌出前55位的他，希望能獲世界桌球巡迴賽（World Snooker Tour，WST）頒發「外卡」，延續桌球職業生涯，惟目前處於被動狀態：「因為不是交表申請的，是WST審批，但今季只有我沒有打職業賽，希望仍有機會吧。」

久未露面的香港桌球「一哥」傅家俊，平常心面對跌出職業排名。（葉詩敏攝）

WST每季發出最少2張「外卡」予精英球手參賽，Marco指正常曾贏過3次排名賽冠軍的球手都能得到外卡，如華達拿（James Wattana）、韋德（Jimmy White）等名將，以往也曾獲發外卡，「不過這是年前的例子，疫情下WTS甚至大家也是第一次經歷，所以我都不知道他們會否照慣例做法」。

假如Marco未獲外卡，就要由業餘賽如Q School或世界業餘賽等爭取職業賽資格，他笑道：「跌了出圈（職業手排名）就不是職業，我猜我也能打業餘吧！」

記者笑問他能否轉戰業餘賽，Marco笑言：「我也不清楚，但不是職業就是業餘，我猜可以吧！」（葉詩敏攝）

練習賽轟「最快147」個人紀錄

雖然Marco放棄今季職業賽，但他9月已重投訓練，本月初更在體院練習賽連續轟出個人最佳紀錄。他先在訓練中對陣年輕球手王雨晨，以6分25秒的驚人速度打出完成「147」滿分壯舉， 打破自己在2017年6月訓練期間造出的7分40秒個人最快紀錄；一周後，他對陣隊友周漢文再創佳績，打出一「Cue」極為罕見的148度，連續兩星期刷新個人最快及最高得分紀錄。

「看到人比賽都會餓波，之前疫情封桌球室和體院，試過3、4個月僅打不夠10個鐘。」他笑言曾在家用囡囡的兒童小型桌球練習，手感不致生疏。