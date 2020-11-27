【英冠】打比郡頹爆9場不勝　傳朗尼臨危受命周末領軍

打比郡戰績欠佳，至今僅得一勝，故此在國際賽期前解僱領隊高古，至今仍未公布新任領隊人選，即使由教練團隊成員擔任看守領隊，球隊依然未止頹勢，英國《每日郵報》稱朗尼在今周將不會披甲上陣，改在場邊督師。 朗尼有望成為看守領隊，但真命天子似乎另有其人，英國傳媒盛傳曾經效力車路士的他，有望接過爛攤子。

林柏特去年領打比郡殺入升班附加賽決賽，可惜最終功虧一簣，未能領軍「衝超」成功，林柏特卻受到舊球會車路士的垂青，回歸史丹福橋領軍。打比郡領隊一職由荷蘭名將高古接任，力爭領打比郡重返英超。首季過去，打比郡戰績不過不失，以第10名完成賽季，雖然無緣殺入前列，高古的帥位依然坐得穩。

高古領軍升班失敗後，今季開季戰績不濟，逃不過被炒的命運。（資料圖片／Getty Images）

打比郡今季的情況急轉直下，開季3連敗後在榜末徘徊，及後回勇擊敗諾域治，才發現原來是假象，及後7場不勝，打比郡終於忍無可忍，決定解僱高古。打比郡未有立即公布接任主帥的人選，由4人教練團隊合力領隊球隊，教練之一的羅辛尼亞（Liam Rosenior）擔任臨時領隊，惜同樣未有起色，連續兩場無進賬並落敗，不經不覺已跌落榜末。

以羅辛尼亞為首的教練團隊督師，打比郡依然無起色。（資料圖片／Getty Images）

打比郡暫時領軍的4人教練團隊：

打比郡今周聯賽鬥22位的韋甘比，對護級形勢相當重要，英國《每日郵報》透露打比郡的教練團隊準備變陣出戰，據悉4名教練在不敵米杜士堡後商討，最終決定改由朗尼領軍，而他將不會在今周聯賽上陣，讓他可以專心一致帶隊，力爭在「護級大戰」中取得今季聯賽第2場勝仗。

在場上領軍的朗尼在不敵米杜士堡，難免顯得垂頭喪氣。（資料圖片／Getty Images）

打比郡至今仍未有新任領隊人選，外界紛紛認為朗尼是其中一名大熱接任人，但似乎真命天子另有其人。現任阿士東維拉助教的英格蘭名宿泰利（John Terry），或許離開維拉並首度擔正。

前維拉領隊麥利殊（Alex McLeish）認為泰利可複製舊隊友林柏特的路，以打比郡作為領隊生涯的起點，「打比郡是一支充滿潛力的球隊，假若泰利在打比郡取得成功，領軍重返英超，必定可以證明自己的領軍能力，是他生涯一個不錯的跳板。」

擔任維拉助教一段日子的泰利，外界盛傳他早有離心離隊坐正。（資料圖片／Getty Images）

打比郡其他熱門接任人選：

英超第10輪直播賽程（按圖放大）：