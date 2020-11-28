【港超聯】飛馬險勝晉峰止血賀主帥回歸　郭嘉諾向球迷許下承諾

天水圍飛馬跟晉峰，兩隊港超聯首輪皆捧蛋而回，周六（28日）在青衣運動場一較高下。 此役飛馬有主帥郭嘉諾首度督師，這位新帥雖加盟已有一段日子，開季後卻赴中國修讀教練牌照課程，於今周一才於正式歸隊，僅僅5日的練習，卻足以為球隊帶來改變。

飛馬此役繼續派出兩名「超級外援」山度士與達斯華，以及古安奴跟基斯兩名巴西守將，另一「超援」達斯華就未入大軍名單。飛馬此役進攻有明顯改善，尤以反擊更見威脅，加上死球佔身高優勢，上半場頻有攻門。12分鐘劉學銘接應左路傳中在小禁區前迎頂，林駿杰單手撲出不遠，基斯門前3碼補中卻省中晉峰守將彈出。

「郭Sir」回歸，首度以飛馬主帥身份領軍出戰。（袁志浩攝）

基斯門前3碼失機 將功補過一箭定江山

可是飛馬防線依舊不穩，晉峰以擅長的猜傳屢次突破，18分鐘費利浦薩右路扣大位起腳射出內彎曲墜球，皮球被梁興傑單手托高後再中楣，晉峰球員「執雞」亦遭梁興傑回身接實。直至30分鐘飛馬終於打破缺口，劉學銘右路傳中，基斯力壓艾拔簡勞控下來球，快門將一步輕鬆射入領先。

飛馬外援基斯雖曾門前3碼失機，之後他將功補過為球隊建功。（袁志浩攝）

換邊後飛馬遲遲未能擴大優勢，場邊的郭嘉諾愈見「肉緊」，除了不時「指手劃腳」、提醒個別球員之外，更會主動做「執波仔」，讓球隊可盡快開出界外球。當球證吹罰，他又會「激氣」得跳進場內攤開雙手，用身體語言感染球員。補時階段晉峰雖有費利浦薩將球送入網窩，球證卻吹罰越位在先，結果飛馬守住1：0勝果完場，成功「止血」。

晉峰全場不乏攻門，卻始終未能射破梁興傑十指關。（袁志浩攝）

+ 7 + 7 + 7

郭嘉諾向球迷承諾：會繼續做好！

飛馬聯賽「開齋」，一眾職球員賽後向球迷道謝，郭嘉諾此時高呼：「應承大家會繼續做好！」他解釋指早前球員信心「絕對有問題」，導致球迷失望，形容今場勝仗是「及時雨」，可助全隊建立自信。「由上場大敗，到今場轉用防守型踢法，很高興球隊把握到入球、也保持零失球，對我是很需要的3分，希望可重整球隊。」

隊長梁興傑透露，郭嘉諾「回歸」後以激情改變球隊士氣，是球隊大踢爭氣波的原因。然而後者坦言無需過份強調自己歸隊，「絕非我回來後所有事就會改變，我不能擔保會贏。我要做的是令球員專注在賽事上，在練習時營造壓力，使他們調整好心態。」飛馬今季兩鬥理文失掉9球，下周足總盃再遇「黃黑軍團」，郭嘉諾深信將會是另一場測試。

飛馬主教練加盟後首度現場督師，賽前跟球員圍圈Team Talk，振奮士氣。（袁志浩攝）

南區尾段連失兩球 流浪戲劇性追和

至於相隔一季重返香港仔運動場主場的冠忠南區，今日頭場迎戰標準流浪。南區上半場一次反擊，由新兵林樂勤助攻史提芬彭利拿勁抽死角破網領先。南區71分鐘憑夏志明接應長傳射遠柱得手，兩分鐘後流浪即有林學曦近門撞入；雖然「子彈」4分鐘後頭槌再下一城，但流浪尾段5分鐘內連入兩球扳平3：3。

前富力中場林樂勤（左三）早前加盟南區，今日首度披甲即交出助攻。（袁志浩攝）

+ 5 + 5 + 5

前富力兵徐宏傑投理文

另外，理文公布簽入前富力球員徐宏傑，這位港足守將今年從中甲梅州客家回流港超，惟去季復賽未符合上陣資格。理文指「傑仔」自富力退賽後一直隨該隊操練，待完成國際轉會紙及註冊手續，即可披甲。將穿上3號球衣的他十分期待能夠重返綠茵場：「我會以表現來報答理文教練團知遇之恩。」

理文宣布羅致港隊守衛徐宏傑，待處理完轉會手續後可正式披甲。（理文提供）

港超聯第二及第三輪賽程（按圖放大）：