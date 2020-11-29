【英超】曼城連續3季5球大勝般尼　馬列斯連中三元

英超第10輪，曼城主場鬥聯賽榜下游的般尼，上半場已輕鬆攻入3球，下半場中段3分鐘連入兩球，結果連續3季聯賽主場大炒般尼，暫時重返聯賽榜上半。

曼城今季狀態反覆，今仗前只得12分，留在聯賽榜的「下半版」。他們於聯賽先賽和利物浦、又不敵熱刺後，今仗主場鬥般尼，中場大腦迪布尼繼續以隊長身份領軍，配合馬列斯及加比爾捷西斯攻堅。

般尼開季至今，直到上仗才打開勝利之門，即使曼城狀態飄忽，依然難以招架，開賽僅6分鐘便失守。迪布尼中路橫傳予無人看管的馬列斯，一控一射為曼城先開紀錄；該阿爾及利亞翼鋒把握對方一次失誤，殺入禁區扣入大位左腳勁射擦柱破網，22分鐘梅開二度，攻入今季第3個聯賽入球。

馬列斯上半場22分鐘梅開二度，助曼城揭開大勝的序幕。（路透社）

英超第10輪戰果：

曼城繼續向般尼後防施壓，費倫托利斯曾經頭槌頂入，卻因越位在先入球無效。戰至上半場末段，迪布尼再度妙傳，遠柱後上接應的班捷文文迪第一時間抽射建功。

這名法國守衛對上一次建功已是2016/17球季的法國盃，當時文迪效力摩納哥，相隔3年半再有進帳。

班捷文文迪攻入3年多來的首個入球，助曼城半場領先般尼3球。（路透社）

般尼鬥曼城往績麻麻，過去兩季作客亦5球大敗。曼城下半場沒有放軟手腳，基爾獲加右路傳中，加比爾捷西斯接應後背對門將，再橫傳於費倫托利斯建功，66分鐘取得登陸英超的首個入球。

費倫托利斯取得登陸英超的首個入球。（路透社）

3分鐘後，馬列斯接應菲爾科頓的傳中，近門頭槌再建一功，連中三元，曼城領先至5：0。馬列斯上一次大演帽子戲法是4年多前，助前球會李斯特城擊敗史雲斯。

曼城大破般尼後，以15分重返聯賽榜上半，暫列第8；般尼吞下今季第6場敗仗，以5分續居第17位。

馬列斯入球停不了，下半場中段攻入今仗第3個入球。（路透社）

英超第10輪直播賽程（按圖放大）：