【西甲】皇馬聯賽三場不勝　夏薩特再傷　1億轉會後踢過幾多場？

疫情下的球季並不尋常，西甲更是當中表表者。傳統兩強巴塞隆拿深陷聯賽榜中下游，皇家馬德里也好不了太多，今晨負予艾拉維斯，3場聯賽不勝下暫時跌落第4。 一連串壞表現、夏薩特再度受傷，令主帥施丹也無言。

皇家馬德里早前作客華倫西亞遭1：4大炒、上輪聯賽對維拉利爾，亦只能踢成1：1。儘管周中作客國際米蘭以2：0輕取對手，一度有回勇迹象，但今仗在主場對艾拉維斯，5分鐘已有拿祖費南迪斯犯手球輸12碼，盧卡斯佩雷斯操刀射入。

換邊後不久，今仗本來演出不俗的皇馬門將泰拔高圖爾斯卻忽然「送大禮」，直接將皮球交予禁區頂的祖斯盧辛馬田，後者輕鬆推射將比數擴至2：0，即使皇馬最終由卡斯米路扳回一球也於事無補，以1：2告負，連續3場聯賽不勝。

泰拔高圖爾斯「送禮」經過：

夏薩特再受傷 一年未曾踢足90分鐘

禍不單行的是，皇馬去年豪花1.1億歐元羅致的夏薩特再度受傷。比賽至28分鐘，夏薩特一次禁區頂抽射被門將擋出不遠，他截得皮球欲再射時遭魯賓杜亞迪攔截，「夏神」跌倒後一度站起、嘗試繼續作賽，最終還是坐倒地上，需要被調離場，儘管他仍可以自己離開球場，卻按着右邊大腿上部，明顯感到不適。今仗是夏薩特今季第3次在西甲上陣，他在歐聯分組賽亦曾上陣3場。

對於今仗表現惡劣、且再一次失去夏薩特，施丹也無言，直言：「我們的表現很差、也無法改變戰局。」儘管他拒絕將責任歸咎於任何球員，包括犯錯的門將高圖爾斯，也認為自己作為主教練該一力承擔責任，但談到球隊表現飄忽，他也只能無奈嘆道：「我們表現不穩、也有很多傷兵，3天前在米蘭踢的比賽（表現不錯），然後到今天……我無法解釋。」

夏薩特已一年未曾踢足90分鐘，今次又受傷，未知何時才能復出。（路透社）

夏薩特近一年不斷受腳傷困擾，一切由2019年11月26日，他在操練中遭當時隊友、已轉會至多蒙特的蒙尼亞踢傷開始，當時本來只是輕傷、休戰兩三星期已可康復，但傷處正是他曾接受手術的部位，「復出」僅兩場，他又因骨裂需接受手術。由當日開始至今1年，夏薩特還未試過踢足全場。

事實上，由2019年6月轉會至皇家馬德里至今，他僅為這支西甲班霸上陣過28場，交出3個入球、7次助攻，期間7次大小傷患，使他錯過37場賽事之多；相較之下，他效力車路士7個球季期間，因傷錯過的比賽只有8場。

施丹直言無法解釋為何皇家馬德里表現如此飄忽。（路透社）

皇家馬德里1：2艾拉維斯：