【港超聯】愉園律師前鋒射破傑志爆冷搶分　朱志光：容許小將犯錯

兩支以培訓年青球員為首要的港超球隊傑志跟愉園，班費相差接近1000萬港元，牌面較低的「快活谷」今日（29日）卻踢出爭氣波，在早段領先下戰至尾段才被衛冕的「藍鳥」逼和。

傑志貴為上屆菁英盃冠軍，新季揚言要打造「亞洲阿積士」，以新一輩華人球員為主力，安永佳、鄭展龍跟陳晉一等發揮穩定，今仗繼續擔正；當中安永佳今季各項賽事已攻入7球，位列射手榜首位。

至於愉園去季升超後開宗明義要培育小將，正選名單上的葉卓文及潘沛軒等日漸成熟，表現偶有驚喜，季初更在菁英盃分組賽擊敗班霸東方龍獅。在「律師射手」羅拔奧度及查理史葛等外援加持下，「快活谷」實力有增無減，早前已出線菁英盃四強，是球會13年來首度晉級頂級組別盃賽準決賽，有力跟「藍鳥」一戰。

愉園今仗表現突出。（袁志浩攝）

愉園快馬先開紀錄 李毅凱頭槌追平

面對牌面較高的傑志，愉園主打穩守突擊，不斷在兩翼位置長傳至敵衛身後，讓「黑雙煞」羅拔奧度及艾迪比帝利用速度衝擊「藍鳥」防線。開賽僅兩分鐘，米基爾中路傳送省中賓紀文改變方向兼彈高，入楔的羅拔奧度力壓李毅凱頭槌攻門，僅僅柱邊出界。戰至18分鐘，羅拔奧度由中場引球至禁區頂，回防的賓紀文失足倒地，這位射手輕鬆單刀射入成1：0。

愉園先開紀錄：

+ 2 + 2 + 2

傑志及後有蘇沙中路離門廿多碼勁射中楣，半場再換入唐建文欲鞏固後防。48分鐘，蘇沙右路左腳斬中，安永佳近門跳頂被屠俊翹擋出。「藍鳥」攻勢愈見入肉，蘇沙面對空門施展倒掛踢漏；直至75分鐘，基爾頓左路開出罰球，尾柱的李毅凱爭贏葉卓文頂入追平。愉園兩分鐘後差點再憑快攻增添進帳，惟羅拔奧度扣過敵衛後射近柱斜出。

傑志未能力挽狂瀾，失分收場：

+ 4 + 4 + 4

愉園搶分成功：經驗淺不一定會輸

結果上季復賽包尾的愉園成功以1：1跟衛冕的傑志握手言和，在這支勁敵身上搶得分數。「快活谷」主帥鮑家耀認為球隊下半場受壓、未能把握機會攻入第二球，是失分的主因，「否則很大機會贏。」他坦言麾下球員經驗較傑志淺，卻能跟對方踢成均勢，可帶出重要訊息，「證明有得踢，不一定會輸，甚至能贏波，他們要有信心。」

鮑家耀認為今仗證明愉園與勁旅「有得踢」。（袁志浩攝）

加盟後第二次為愉園披甲的林衍廷，就指每名隊友皆十分「搏命」，「用120%的力去守住」，他對賽果感到滿意又可惜，「自復賽後愉園的球員一直在進步，或許跟傑志踢和也是代表作，希望大家繼續努力。」

相反，傑志聯賽開季連和兩場，肯定影響爭標形勢。主教練朱志光卻認為賽果是預計之內，因年輕球員難免犯錯，「要容忍錯處，他們才會成長，一邊要求他們多出場，另一邊又要求場場贏的話是欺騙自己。」