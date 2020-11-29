體育熱話｜美少女臨危受命踢男子美式足球　頭盔藏訊息鼓舞女性

美國大學美式足球賽在當地極受歡迎，男子頂級賽事往往座無虛席。 美足講求肢體肉搏，來自美國的少女Sarah Fuller本是大學女子足球隊的冠軍門將，臨危受命下，竟出戰NCAA（全美大學體育協會）男子美式足球賽，創下歷史。

就讀范德堡大學（Vanderbilt University）四年級的Sarah Fuller，一向是大學女子足球隊成員，出任門將的她早前領球隊奪得NCAA東南聯盟（SEC）冠軍，本以為大學運動員生涯就此告一段落，未料更精彩的在後頭。

上周，范德堡大學的男子美式足球隊因新冠病毒檢疫措施，令本身的踢球員要缺陣，危急之下，就召來Sarah隨隊操練。Sarah本身出任足球門將，習慣開龍門球，但足球與美式足球畢竟完全不同，她臨時入隊後，只得短短數天苦練踢球。

Sarah Fuller本來在女子足球隊司職門將：

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頭盔印訊息 一腳踢出歷史

美國大學的男子美式足球賽過去不乏女球員身影，但范德堡大學出戰的「東南聯盟」本身屬於NCAA「五強聯盟（Power Five Confernence）」，被視為實力最強的聯盟，此前從未有過女球員的身影。

昨日，范德堡大學在對密蘇里大學一戰中，Sarah穿起32號球衣、戴上印有「Play Like A Girl」字句的頭盔。Sarah在換邊後上陣、將皮球踢出30碼，在美國體壇留下歷史一刻。完成開球的任務後，Sarah隨即被調出，范德堡大學最終以0： 41大敗。

Sarah Fuller出戰「五強聯盟」美式足球賽：

Sarah頭盔上的「Play Like A Girl」，原來是響應同名非牟利機構呼召，鼓勵女性投身體育運動、作STEM全方位發展，她短短的上陣時間，已為機構帶來大筆捐款及多個合作機會。Sarah在賽後訪問時道：「只想跟所有女孩說，只要你有決心，沒有做不到的事。」

談到踢足球和踢美式足球有何不同，Sarah笑言：「雖然很不一樣，但感覺還是很好……獲得美式足球隊邀請、還能幫得上忙，是我莫大的榮幸。」