【港超聯】超級外援亮相難阻理文落敗　一場比賽成東方新季轉捩點

在富力R&F退出新一季港超聯後，聯賽被視為是傑志、東方龍獅及理文之爭。 然而衛冕的傑志較早時間只能逼和愉園，東方周日（29日）勇挫爭標勁敵理文，乘勢登上榜首，今季港超會否成為東方的天下？

開季至今，連菁英盃在內6場不敗的理文，季內首度在主場將軍澳運動場出戰，跟東方合演去屆高級組銀牌決賽翻版。「黃黑軍團」4分鐘先開紀錄，基華尼頓接應尼迪利直線，以速度反壓守衛後燙遠柱網仔，射破葉鴻輝十指關。

東方及後有艾華頓12碼「宴客」，不過辛祖13分鐘跟盧卡斯撞牆後勁射得手，加上盧卡斯26分鐘接應右路傳送、在人群中迎頂被擋後補中，協助東方反超前。

港超聯：理文對東方龍獅，辛祖（上）與曾錦濤多次正面交鋒。（袁志浩攝）

艾華度做「飛將軍」奠勝

戰至31分鐘，尼迪利在禁區內搏得黃梓浩犯規，此子親自操刀射入極刑，理文追成2：2。然而換邊後理文形勢變得被動，艾華頓52分鐘右邊大位長傳至遠柱，辛祖挑射僅僅越楣而過。

「黃黑軍團」中段雖換入新援荷西安祖加強防守，卻被艾華度70分鐘接應利馬左路角球跳頂破網，東方再度領先。完場前亞哥斯達右路傳出急勁地波，尼迪利飛身剷射斜出，理文終無法平反敗局。東方以3：2險勝理文，賽後兩戰全勝進佔榜首；被打破不敗身的理文則以1分排尾二。

+ 5 + 5 + 5

陳曉明：值得有分落袋

完場哨子聲響起之後，理文大部份球員都沒精打采，垂頭離場。主教練陳曉明此時叫住球員、圍圈鼓勵一番。他受訪時稱，凡事總難完美，縱不能確保場場獲勝，卻可保證球員每次「去到盡」。

他強調，球員今日踢出高水平，且方向正確：「大家能執行戰術、齊上齊落，值得有分落袋。球隊很像樣，這點很重要。有時會贏得『核突』或輸得好睇，更希望的是贏得好睇，期待球隊盡快重上軌道，忘記這場敗仗。」中堅荷西安祖臨危受命，陳曉明表示短短30分鐘足以證明此子「卡士」十足，他謂若待徐宏傑完成轉會手續、梁嘉恆傷癒後，有信心可踢出更好成績。

港超聯：理文2：3東方龍獅，在爭標關鍵戰中落敗，理文球員都顯得相當洩氣。（袁志浩攝）

港超聯：理文2：3東方龍獅，理文主帥陳曉明深信待新簽入的徐宏傑加入後，球隊會表現更好。（袁志浩攝）

季初負愉園成東方轉捩點

至於劍指聯賽錦標的東方順利擊敗爭標對手，總監李志堅坦言是「好開始」。他憶述球隊開季首戰在菁英盃被愉園反勝，形容該仗如當頭棒喝，「之前踢復賽一直沒有落敗，更只失掉一球12碼，那次經歷讓球員知道，每一分鐘也不可以放鬆。」他透露翼鋒艾華頓膊頭或受傷，惟對賽果感滿意，「你一球我一球，夠刺激，相信球迷『收貨』，但我當然不希望場場都這樣刺激。」

【港超聯第3輪賽程】