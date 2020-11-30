F1｜哥桑遇近年最恐怖爆炸意外　及時逃離火球保命　全靠生死五秒

F1周日（29日）巴林站正賽一起步就出現極嚴重意外，哈斯的法國車手哥桑（Romain Grosjean）與對手發生碰撞失控，衝出賽道撞向金屬防撞欄，賽車即時爆炸。幸好這名法國車手及時逃出駕駛艙，目前只知手及腳有燒傷，已送院治療及進一步檢查。

咸美頓起步彈出，第2位起步的保達斯受賽道「Dirty side」影響跌落第6，但第1圈仍未完成，賽會就出示紅旗。

哥桑在大火之中逃出。（F1官網）

原來於後排的哈斯的哥桑Cut線時，被艾法托利的基亞特撞尾後炒牆，即時引起爆炸。幸好哥桑可自行逃出火災，但可見這名法國車手的頭盔在短短的時間已被燻黑，上救護車送往醫療中心作初步檢查，鏡頭影到賽車斷成兩截，可見意外十分嚴重。

賽車前半段撞到金屬防撞欄。（路透社）

由於要修理圍牆及清理現場，賽會宣布紅旗將會維持至少45分鐘，哥桑亦由賽車場的醫療中心送往醫院作進一步檢查。今次意外勢會令國際汽車聯會重新檢視安全指引，亦有必要檢討金屬防撞欄是否有問題。

車隊話事人根達表示，哥桑的手及腳都有燒傷，但本人神智精醒，等進一步檢查後才能透露更多詳情。

哥桑賽車斷開兩截。（路透社）

哥桑的恐怖意外，戰車截斷成兩節，觸目驚心，該名法國車手得以死裏逃生，全靠趕赴現場的工作人員。當意外發生後，醫療車已立即趕赴現場，車上的羅拔斯醫生（Dr. Ian Roberts）及醫療車車手雲達梅爾（Alex van der Merwe），奮不顧身衝前救人，並拿起滅火器撲火，才可將哥桑救出火海。

賽道工作人員在意外發生後，立即到意外現場滅火。（路透社）

F1多年來罕見如此嚴重的意外，兩名「救人英雄」竟然可以在極短時間內反應過來，除了是救人的本能外，羅拔斯醫生透露多得平時訓練有素：「在每站賽事前，我們會準備一系列不同的情況，即使現實與準備的不同，我們也會有相關的思想訓練。戰車着火當然是其中一個可能的情況，當有人在危難時，出手相救是自然反應。」

除了平時訓練有素，醫療車車手雲達梅爾同時將功勞歸功於所有安全措施：「哥桑遇上如此嚴重的意外，他亦可自行步出，證明戰車內包括安全帶、Halo（保護頭部裝置）及賽道的防撞欄，所有安全裝置亦發揮作用，哥桑的性命才可保得住。當我們將哥桑送往醫療中心後，他沒有生命危險，我們才放下心頭大石。」

醫療車的司機及醫生隨即救出哥桑。（路透社）

賽車運動一直存在風險，多年來奪去不少車手的性命，哥桑是次遇上極嚴重的意外，仍然大難不死，力證F1近年在安全措施下苦功並沒有白費。

70年代起，F1致力改善安全性，先在1971年實行車手5秒逃生條例，所有F1車手最多使用5秒，便要從戰車離開，當然他們需要花時間訓練如何極速逃生，就如今次，「執返條命」並非偶然。

2018年起強制執行Halo，所有戰車皆要裝上頭部保護裝置。該名哈斯戰車在時速超過220公里下撞向防撞欄，衝擊力之大不言而喻，一旦沒有Halo的話，哥桑頭部在「無遮無掩」下高速撞向防撞欄，性命相信「凍過水」，幸好如今有Halo保護哥桑的頭部，卸去不少衝擊力下，即使戰車斷成兩截，Halo同樣絲毫無損。

安全措拖，缺一不可，否則哥桑的「命仔」隨時不保。

即使遇到猛烈撞擊，戰車分成兩截，駕駛艙及Halo同樣沒有損毀。（Getty Images）

F1最後2站賽程（按圖放大）：