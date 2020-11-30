柏巴迪奧普不敵病魔　塞內加爾首征世盃英雄　驚世爆冷挫法國

足球界哀傷事接二連三，剛送別一代球王馬勒當拿，又傳來另一世盃英雄死訊。塞內加爾2002年日韓世界盃揭幕戰爆出驚世冷門，1：0擊敗衛冕法國隊的入球功臣柏巴迪奧普（Papa Bouba Diop），周日因長期疾病離世，終年42歲。

《法國足球雜誌》報道，這位司職中場的前塞內加爾國腳因身患名為腓骨肌萎縮症（簡稱CMT）的長期疾病，於周日不幸離世。柏巴迪奧普生前曾效力兩間球會朗斯與富咸，都已在官方Twitter發文致哀。

柏巴迪奧普入球令02世界盃揭幕戰即爆大冷門，同時也讓世人認識塞內加爾。（Getty Images）

柏巴迪奧普身形強壯有力，踢法經常被人用法國中場悍場韋拉去比較。他球員生涯最令人銘記的一幕也跟法國隊有關。柏巴迪奧普隨塞內加爾出戰2002世界盃，在開鑼戰對衛冕法國的首場分組賽，於比賽踢至30分鐘時接應隊友迪奧夫傳中，禁區內第一次起腳雖被對方門將巴夫斯撲到，但人已跣低的柏巴迪奧普於門前再補射一腳入空門，轟入當屆世盃的第一球，也是當屆首次參賽的塞內加爾衝出世界的第一球，最終這入球助這隊非洲奇兵爆冷勝出。

柏巴迪奧普（右）02世盃成名後轉戰法國效力朗斯，在歐聯賽場上遇上強豪AC米蘭。（Getty Images）

柏巴迪奧普入球 塞內加爾讓世人認識：

塞內加爾結果在該屆世盃成功從分組賽出線，並踢至8強才於加時被土耳其淘汰，亦成為 塞內加爾迄今在世盃的最佳成績。至於柏巴迪奧普在這屆世盃射入3球，是球隊最多入球一人。除揭幕戰外，他在分組賽最後一仗賽和烏拉圭3：3一役也梅開二度。

02年塞內加爾 帶着理想衝出世界（按圖放大）：

+ 4 + 4 + 4

柏巴迪奧普因身型龐大而獲「衣櫃」（Wardrobe）的綽號，富咸官方Twitter也發文向「衣櫃」告別：

We are devastated to hear news reports this evening that Papa Bouba Diop has passed away, aged 42.



Rest well, Wardrobe 🖤 pic.twitter.com/rvU53Vqkmn — Fulham Football Club (@FulhamFC) November 29, 2020

球會生涯方面，柏巴迪奧普從非洲來到歐洲後，輾轉效力過瑞士的草蜢、法國的朗斯、英格蘭的富咸、樸茨茅夫及韋斯咸等球會，其中在富咸生涯最有表現，踢過3個球季，上陣84場入9球，2005年時更戴上臂章擔任球隊隊長。他於2013年與伯明翰約滿後，因無法找到球會落班而宣布掛靴。

柏巴迪奧普英超歲月回望（按圖放大）：