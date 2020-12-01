跳舞｜體育舞蹈是贏人九條街的決心　無人知曉的力與美追求

「嘩！好美！」看到被訪者在鏡頭前俐落地轉動搖擺時，我禁不住驚嘆。 「跳舞，本來就是這樣美。」身旁的體育舞蹈總會會長葉賜偉感觸說。 跳舞，對很多人來說是興趣，但對於體育舞蹈運動員，跳舞是專業，也是生命，例如以世界錦標賽舞台為夢想的冼錦濠（Kelvin）與李悅琛（Jerry）。

一襲華麗舞衣，裙擺隨身體扭動搖曳，每個動作都是經驗累積而來的成果，情緒與舞步的完美配合稍縱即逝，如曇花一現之美。

兩名年僅17歲的體育舞蹈港將，7年間一起走訪世界各國訓練及比賽，去年在全國青年運動會成為十項全能、標準舞兩金組合。每一個結合力與美的動作，背後的付出卻無人知曉。

亮麗的服飾、舞蹈的編排，呈現出的美麗畫面，每一個動作都結合力與美。（龔嘉盛攝）

2013年，冼錦濠與李悅琛因跟隨同一個舞蹈老師而相遇，隨後展開的卻非浪漫情節，等待二人是無間的刻苦地獄訓練。他們每年出國訓練及比賽不下5、6次，有時更長留歐洲一至兩個月訓練。即使身在香港，一星期亦要練足6日，放學後即趕到排舞室練習，是他們正值青春的每日寫照。為了遷就緊密的訓練日程，二人先後轉讀到配合運動員體育發展的林大輝中學，本來要準備考DSE的他們，今年雙雙休學一年，為明年5月的亞洲室內運動會全力準備。

然而，疫情打亂了所有訓練和比賽計劃，也讓舞蹈一夜之間成為「跳舞群組」。

默契與練習的時數是正比，他們的肢體語言傳達充滿對舞蹈藝術的熱情。（龔嘉盛攝）

看到冼錦濠現在的身形，難以想像他以前是個「肥仔」。「小時候我很胖，碰巧鄰居跳體育舞蹈，我便與家姐一齊學拉丁舞。初時都覺得當興趣班，每星期去跳跳，但愈跳，拉丁舞的音樂和技巧、不同舞步的不同演繹方式，是最吸引我的地方。」Kelvin性格沉靜內向，舞蹈能結合音樂演繹與表達情緒，他能在舞步中釋放情感。後來，他遇上由芭蕾舞轉跳拉丁的Jerry來上課，兩人自此成為舞伴。

一起經歷過歐洲訓練的寒冬、外地出水痘、肺炎的無助；合舞7年，日復日的學業與訓練交替，時間改變不到的，才算得上叫熱愛。

合舞7年，時間改變不到的堅持，才算得上叫熱愛。（龔嘉盛攝）

兩個全沒關係的家庭連結

當日陪伴兩名運動員訪問的，還有二人的媽媽。Jerry的媽媽說，二人自小便沒有盡興的過節日，生日也好、家人的生日也好、新年、聖誕，都在練舞中度過。「整個家庭的生活模式都改變，既沒節日也沒有假期，所有事情都是以跳舞為第一優先。」

一男一女，舞蹈把兩個完全沒關係的家庭連結在一起，不同文化、想法、經濟環境，兩個媽媽說要兩個家庭合二為一其實不容易；幸兩個運動員目標一致，令媽媽們更無私地守護他們的夢想。

Jerry笑說：「所以我們海外比賽完的那天晚上，能與隊友一起在酒店房玩，是最開心的時光。」

「好像很卑微，但已是他們最能放鬆與享受的時間。他們運動員很單純，你知道他們會玩什麼嗎？『伏匿匿』而已。」媽媽對孩子的可愛笑得合不攏嘴。

體育舞蹈的力與美：

體育舞蹈分拉丁舞五項及標準舞五項兩大類，合而為之十項全能，其中拉丁舞五項包括森巴舞（Samba）、查查查（Cha-Cha-Cha）、倫巴舞（Rumba）、鬥牛舞（PasoDoble）及牛仔舞（Jive）。 至於標準舞五項為探戈（Tango）華爾茲（Waltz）、維也納華爾茲（Viennese Waltz）、快步舞（Quickstep）及狐步舞（Foxtrot）。

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海外比賽中父親猝逝

十多歲該是盡情揮霍青春的時光，卻終日在練習中度過，Jerry說從來都沒有放棄的念頭。女生在比賽時需穿上近3吋高跟鞋，長年累月的訓練令她韌帶發炎，一度需接受物理治療。去年的全國青年運動會上，Jerry在比賽期間舊患復發而失足跌倒，仍堅持忍痛上陣完成所有賽事，最終摘下十項全能及標準舞五項兩面金牌，她平常的說：「有機會就要全力做好，多痛都要堅持。」單薄纖麗的優雅軀體下，埋藏着堅毅強大的舞者靈魂。

冼錦濠兩年前在比賽期間喪父，來不及見父親最後一面，一度因經濟壓力想放棄。（龔嘉盛攝）

說到可有一刻想過放棄時，除學業與運動員黃金期的掙扎之外，會長葉賜偉眼泛淚光的率先說起冼錦濠的故事。兩年前二人征戰泰國舉行的泰皇盃，一銀一銅的獎牌背後，Kelvin的父親卻在比賽前一天因突發性心肌梗塞猝逝，冼太為免影響他的比賽情緒，把丈夫死訊隱暪，直到Kelvin滿心歡喜拿着獎牌踏進家門一刻，看到母親一臉憔悴，才得知父親離世噩耗。手握獎牌的他來不及見父親最後一面，也再聽不到父親的一句「恭喜」。

葉賜偉哽咽道：「練習舞蹈所費不菲，Kelvin因不想加重家庭經濟負擔，一度想放棄跳舞。我覺得運動員不應擔心錢的問題，總會為他成立了基金。」在旁的李太與Jerry憶起當時也默默落淚，就如李太所言，兩個跳舞的家庭早已緊密雙扣，分享喜樂與傷痛。不慣於人前表達自己的Kelvin強忍淚水說：「父親生前最想看到我考入大學，以及繼續跳舞。」為了減輕家庭負擔，Kelvin努力在比賽爭取佳績，盼能獲得體育舞蹈總會的更多資助和資源。

二人投放大量時間與心力在訓練，甚少與朋友出外玩樂，「最開心是海外比賽完，與隊友一起在酒店房玩，是最開心的時光。」Jerry笑說。（龔嘉盛攝）

贏人九條街的決心

體育舞蹈屬東亞運動會的項目，卻無緣在東京奧運項目之列，二人不辭勞苦的苦練，只盼登上世錦賽這個最大舞台。「只比人優越少少是不夠的，在香港選拔突圍而出之外，亞洲人要去到世錦賽的舞台，要有贏人『九條街』的技術和決心。」葉賜偉坦然說。今年運動員因疫情未能到歐洲訓練，總會請得歐洲教練來港指導，二人練足一星期七天，朝10晚9。十項全能，十支舞，聽到都已覺累，我心裏停留最低層次的關心，暗呼：「記舞點記？」

「所以，努力的體育舞蹈運動員被標籤（跳舞群組）和嘲笑，大眾卻看不見他們的付出。」李太雙眼通紅說。

標準舞在歐洲歷史深遠，「亞洲人要去到世錦賽的舞台，要有贏人『九條街』的技術和決心。」葉賜偉坦然說。（龔嘉盛攝）

缺資源每朝搶3000呎場練舞

跳舞可劃分為體育舞蹈、藝術表演以及近日被標籤的娛樂性質跳舞活動，體育舞蹈是奧委會承認的項目，總會資源卻沒上流社交舞活動般豐厚，他們沒有固定的練習舞室，只能大清早登入康文署網頁與大眾一起「搶場」。「練舞需要近一個籃球場般大的場地，標準舞10項，場地太小其實跳不到。」她說元朗及鯉魚門三家村近3000呎的活動室場地最為理想，「我們家長每朝6、7時就要搶場」。

葉賜偉補充說：「以前運動員練太細的場，出到去比賽好快就停，不能一個Flow地跳，出去比賽很蝕底，很容易不夠氣。」在倘大的舞池上旋轉、跳躍，每一個動作都結合力與美，狹小的空間並不足夠舞者藉由肢體語言傳達對藝術的熱情。他開玩笑道：「看到上流社會的跳舞場地也非常羨慕。」

二人在鏡頭下流露了最真實的美，包括日月累積下的肌體線條痕跡。（龔嘉盛攝）

跳舞非「老舞」 力與美的追求

作為女生，看到Jerry身上亮麗又具個性的舞衣，一改我對拉丁和標準舞的「老舞」形象，看到她在鏡頭前與Kelvin時而優雅時而有力的踏着舞步轉向，我不禁向李太說：「真的好美。」然後開始打聽舞衣的設計與妝容，一襲裙子雖說是豐儉由人，但輕盈的用料能增強舞蹈的表現力，顯示舞蹈的飄逸風格，最少也要一萬多元，「拉丁還好，Ballroom（標準舞）的舞衣價錢可以更貴」。

跟隨女兒出外比賽打點一切的李太還說，每次比賽的髮型、化妝至少需要花3小時準備，然後落妝、洗頭同樣花時，「有時晚上9時多賽完，第二朝又有比賽，他們比賽會塗黑油在身上，我便會帶備頭套、包身的睡袋，索性妝也不落讓她包住睡覺」。背後的辛酸，完整的美態呈現，着實不容易。

每一步的美態呈現，埋藏無人知曉的刻苦訓練成果。（龔嘉盛攝）

整個訪問，會長有一句話讓我很深刻。在攝影棚看着二人舞動時，他說：「其實，有些上流太太都是認真練舞和跳舞的。她們也是為了美。」

也許，當看到她們穿起絢麗飄逸的舞衣、化上濃妝的自信，會更明白那件戰衣、甚至置身舞池的意義；不論是運動員、藝術舞者還是興趣班的男女士。就如Kelvin說，舞蹈讓平日收藏自己的他建立起自信，當中遇到的逆境也使他變得堅強。我仍難忘二人在鏡頭下流露了最真實的美，除了日月累積下的肌體線條痕跡，還有對於所熱愛事物的全神貫注。

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