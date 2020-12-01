【F1】七屆世界冠軍咸美頓確診　巴林賽前連續3次檢測皆陰性反應

平治周二（12月1日）宣布F1七屆世界冠軍咸美頓（Lewis Hamilton）確診新冠肺炎，有輕微症狀，現時正自我隔離，其密切接觸者都要接受檢測。 這名英國車手將會缺席今周於巴林舉行的薩基亞站賽事，平治表示會盡快公布替補人選。

咸美頓周日（11月29日）於巴林站奪得冠軍，連同周日下午，比賽賽前3次檢測，全呈陰性反應。不過，贏完車的「咸爺」周一起身感到不適，並得知前往巴林前的一名密切接觸者確診，隨即接受檢測得陽性反應。

咸美頓周奪得巴林站冠軍。（Getty Images）

巴林站前十：

+ 4 + 4 + 4

另一個測試亦出現同樣結果，於土耳其奪得第7次世界冠軍的他，現正跟從巴林的新冠肺炎衛生指引，接受自我隔離。

隨了輕微發病之外，平治表示咸美頓一切安好，全隊都希望他早日康復，所有咸美頓的密切接觸者亦會接受檢測。周日與咸美頓起上頒獎台的紅牛雙星韋斯達賓及艾邦，未知有沒有需要接受檢測，但照F1指引，兩人在薩基亞周日正賽前都會接受至少3次檢測。

咸美頓周一發病，最後確診新冠肺炎。（Getty Images）

咸美頓正接受隔離。（Getty Images）

咸美頓為今年第3名確診的F1車手，另外兩人為Racing Point的佩雷斯及史杜爾。「咸爺」連續265場出場紀錄終於「斷纜」，平治表示會盡快公布替補人選。

最可能的是雲當，這名比利時車手為平治的後備車手，現時正於西班牙華倫西亞為電動方程式進行季前測試。據了解，這名28歲車手將會在測試後前往巴林，正常而言會作為「替工」上陣。

F1車隊積分榜：

+ 4 + 4 + 4

重溫哥桑意外：

F1最後2站賽程（按圖放大）：