英超｜紐卡素5球員確診　取消操練全隊隔離　周五對維拉聯賽延期

紐卡素近日有5名球員、2名職員確診，為免變成群組，取消周一（11月30日）操練，全隊亦需隔離。英超宣布，原定在英國時間周五（12月4日）對阿士東維拉的比賽延期，這是今季第一場因為疫情而延期的英超聯賽。

《每日郵報》周日（11月29日）透露，「喜鵲」上周有5名球員、職員測試結果呈陽性反應，會方亦證實多人中招，並表示正循指引行事。《BBC》其後再更新，指紐卡素有4名球員及2名職員對測試呈陽性。

紐卡素決定取消周一操練，關閉訓練場兩日，眾將亦於接受家居隔離。一眾球員已於周日接受檢測，但英媒指最近一次檢測有更多確診個案，隊內感染問題嚴重，已變成了群組。

紐卡素取消周一操練，全隊接受隔離。（Getty Images）

「喜鵲」周五本來會鬥阿士東維拉，但恐怕隔離令到球員無法備戰。歐洲足協指引指出，只要對賽雙方均有13名球員（連門將），就可以開賽，以目前情況而言，紐卡素對維拉就算可以如期開波，「喜鵲」亦面臨殘陣、「唔夠腳」的問題。

紐卡素多人確診，英媒指隊內傳播問題嚴重。（Getty Images）

英超第10輪戰果（按圖放大）：

+ 4 + 4 + 4

艾錫希頓疑為確診者之一

英超的新冠肺炎指引規定，如要延期作賽，該球會需要至少有14人無法上陣才可以改期，但賽會亦視預備組球員為替補球員之一，可見英超將比賽如期舉行高於一切。英超日前亦宣布上周為全英超1381名球員及職員，共有10人結果呈陽性反應。

英超在周二（12月1日）發聲明，董事局收到紐卡素的申請，召開緊急會議後決定，將原定周五紐卡素對維拉的比賽延期。英超表示，認同紐卡素不能在安全的情況下操練備戰聯賽，並且徵詢過維拉及醫療顧問的意見。

維拉亦發聲明，全力支持比賽延期的決定，他們表示：「維拉的所有人都希望患者早日康復。」英超暫未公布新的比賽日子。

卡路爾因小腿受傷未有出戰水晶宮一戰。（Getty Images）

紐卡素未有公布確診球員名字，上輪2：0擊敗水晶宮一戰，有安祖卡路爾、辛特麥斯明、艾錫希頓、艾美卡夫、拿修斯、杜巴夫卡沒有上陣，6人中只得希頓傷勢不明，記錄英超傷兵的premierleagueinjuries.com，於希頓傷勢列為新冠肺炎。

英國確診數字自8月開始回升，11月12日更錄得逾33000宗新個案，在疫情再度爆發之下，英超重開球場計劃或會受影響。

【曾被新冠肺炎折磨的足球名將】（按圖放大）