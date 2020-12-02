【FM2021】曼聯球員能力潛力大公開　卡雲尼CA仍冠絕紅魔鋒線

《Football Manager 2021》（簡稱FM21）上周推出正式版，究竟曼聯球員的數值如何？誰的能力大升？誰人又明顯退步？西班牙門將迪基亞是能力下滑最多的球員，比起去年的FM20，他的能力（CA）大跌11點，多項守門技術及心理數值下跌。雖然拉舒福特、安東尼馬迪爾及格連活特的CA都有明顯上升，但曼聯開檔CA最高的前鋒還是新加盟的老將卡雲尼。

迪基亞去季表現平平，在FM21的數值下跌。（路透社/資料圖片）

【門將】迪基亞各方面數值大跌

在FM21中，曼聯首席門將迪基亞的能力比FM20顯著下跌，雖然他的潛在能力（PA）仍維持178，但CA大跌11點，由FM20的166降至FM21的155。迪基亞的守門技術及心理質素都有下跌，例如集中力由14跌到12，冷靜亦由15跌到14。至於甸恩軒達臣今季外借回歸，CA及PA亦有大進步，他的CA由FM20的134升至FM21的140，其PA更由135大升到162，他的集中力、冷靜及一對一能力值都有進步。

【齊睇迪基亞及甸恩軒達臣FM20及FM21數值比較】

【後衛】哈利馬古尼領導力上升

比起FM20，在FM21之中，曼聯的後防有的進步，有的退步，CA上漲的有左閘勞基梳爾、班頓威廉斯、中堅哈利馬古尼及右閘雲比沙卡。馬古尼的CA由150微升至152，他的領導能力、耐力及彈跳力都升到16，但靈活有下降。雲比沙卡的進步都明顯，CA由144升到148，他的盯人升2點到14，加速及耐力都升到16，而他的心理質素數值就有升有跌。

至於艾歷拜利及域陀連迪路夫就有退步，其中後者在FM20的CA有146而PA就有154，但到FM21就同被扣減，CA變為145而PA則為150。

【曼聯後防主將FM20及FM21數值比較】

+ 8 + 8 + 8

【中場】保羅普巴CA及PA齊跌

相信很多球迷都關心普巴數值的升跌，他的CA由FM20開檔時的171跌到如今FM21的168，而PA亦由180降到176。普巴的遠射能力被扣，由16跌到14，盤扭亦由17跌到16，集中力及勇氣都有明顯下滑。

在FM21，普巴的CA及PA都被下調。（Getty Images）

般奴費南迪斯上季中加盟後持續有好表現，在FM21的數值比FM20的進步，他的CA及PA分別由159及166，上升至162及168。細項數值方面，主射12碼能力大漲，由14暴升至19，傳球亦由15升到17，技術及死球處理亦有提升。

【曼聯中場主將FM20及FM21數值比較】

+ 8 + 8 + 8

【前鋒】3名年輕鋒將俱有進步

拉舒福特及安東尼馬迪爾上季表現理想，尤其聯賽重開後頻頻建功，而且格連活特上季崛起，屢獻入球，所以3人的能力值齊升也是合理的。馬迪爾的CA由FM20的150升至FM21的156，拉舒福特的CA亦由153加到157。格連活特應該是曼聯陣中CA進步最大的球員，由125升至140，他PA更有175。

【曼聯前鋒主將FM20及FM21數值比較】

【新兵】卡雲尼CA鋒線最高

曼聯今夏主要簽入3名新兵，分別是左閘阿歷士迪尼斯、中場雲迪碧克及前鋒卡雲尼。雖然卡雲尼已經33歲，高峰已過，但他的CA仍有158，略勝過拉舒福特及馬迪爾，他的把握力有17，頭槌更有18，預判、冷靜、無球跑動等都超過15。左閘迪尼斯的CA比梳爾高，他的角球及傳中都有17，至於中場雲迪碧克勝在平均，最突出的是視野、團隊合作及效率。

【曼聯3名新兵FM21數值】