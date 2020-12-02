【F1】「車神」之後米克簽約哈斯車隊　隔30年父子傳承登上大舞台

「車神」舒密加名字明年再度出現在F1車壇！哈斯（Hass）車隊繼日前簽入俄羅斯F2車手馬薩賓（Nikita Mazepin）後，今日宣布與7屆世界冠軍舒密加之子米克（Mick Schumacher）簽下多年合約。

21歲的米克現在效力F2車隊Prema Racing，2015年在德國F4展開方程式賽車生涯後就備受外界關注；2018年透過歐洲F3錦標賽年度冠軍取得超級駕照。今季是他第二年出戰這項賽事，並兩度取得分站冠軍，現時在車手榜以14分之差排榜首。F2現時只差一場賽事就完成今季比賽，米克極有機會贏得今屆冠軍，晉身F1車手前再奪一獎以壯行色。

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米克舒密加今年是第二年出戰F2賽事，已兩度取得分站冠軍。（Getty Images）

米克本來就是法拉利青訓車手計劃悉心栽培的未來車壇尖子，而法拉利同時是哈斯車隊的引擎供應商，本來就一直有傳聞指米克極有機會來季加盟哈斯，開啟他的F1之路。哈斯早前已表明，來年將會跟現時兩名車手哥桑（Romain Grosjean）及麥奴臣（Kevin Magnussen）分道揚鑣。

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哈斯車隊主管史坦拿（Guenther Steiner）表示，「車隊對能簽入米克角逐來季F1感到非常高興，現時已急不及待為米克送上歡迎。F2賽事向來被視為一眾年輕車手展示天份的平台，今年米克在那裏表現得非常好，贏過比賽，上過頒獎台，亦和很多同樣有技術的車手交手，獲益良多。」哈斯將安排米克於下周的阿布扎比站第一節自由練習進行今年F1首次亮相。

米克在2019年F1德國站賽事曾嘗試駕駛父親當年的法拉利F2004戰車，車隊上下也感興奮。（Getty Images）

米克自己則表現得異常興奮，他坦言開心得「說不出話來」（simply speechless），能出戰F1實在是無比的高興。他感謝哈斯車隊和法拉利青訓對他的信賴，同時要向父母表達感謝和愛，「我知我所有事情都是他們賜予我。」米克又表示期待與哈斯車隊一起開拓更多未來。

F1車隊2020賽季積分榜：

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米克已是舒密加家族亮相F1的第三人，他的「車神」父親是名滿天下的7屆冠軍（1994-95, 2000-04)，並取得過91次分站冠軍，剛在今年才被應屆冠軍咸美頓趕過跌落第二位。惟自2013年度假滑雪撞到腦部後，就此從鎂光燈前消失，健康狀況受到家人嚴密保護。米克的叔叔拉夫舒密加（Ralf Schumacher）也是F1車手，在1997-2007年出戰，生涯6次取得分站冠軍，27次登上頒獎台。

重溫「車神」舒密加昔日風采：

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更多舒密加與太太歌蓮娜溫馨照片：

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F1最後2站賽程（按圖放大）：