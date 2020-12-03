【歐聯】C朗領軍輕取基輔　轟生涯第750球　女球證首度執法歐聯

歐聯G組巴塞隆拿與祖雲達斯雙雙提早出線，最後兩輪賽事成為例行公事。祖雲達斯主場鬥基輔戴拿模，由費達歷高基艾沙﹑C朗拿度及莫拉達各建一功，結果以3球淨勝對手。 C朗在今仗再有進賬，生涯累積第750個入球，「士哥」永遠不嫌多，C朗賽後稱希望入球數字打破8字頭。

歐聯G組強弱懸殊，巴塞隆拿及祖雲達斯在4輪賽事完成後，早已脫穎而出，提早取得出線資格。「老婦人」今輪主場對基輔戴拿模，主帥派路依然繼續派出C朗拿度及莫拉達等主力應戰。

「名將之後」費達歷高基艾沙（Federico Chiesa）同在今仗正選上陣，該名費倫天拿借將在21分鐘先開紀錄，接應阿歷士辛度的傳中頭槌建功，取得加盟以來的首個入球。C朗拿度及後撞射欠運中楣彈出，祖雲達斯領先一球返回更衣室。

費達歷高基艾沙今仗十分活躍，貢獻一傳一射並多番策動攻勢。（美聯社）

基艾沙﹑C朗及莫拉達各建一功，助祖雲達斯3球擊敗基輔戴拿模。（Getty Images）

周三晚歐聯戰果（按圖放大）：

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基艾沙今仗表現活躍，換邊後再度策動攻勢，右路快放後落底傳中，基輔門將欲拍走皮球，卻撞中門前的莫拉達，後方的C朗「冷手執隻熱煎堆」，57分鐘射入空門擴大領先優勢。基艾沙及後再接再厲，橫傳予莫拉達，該名西班牙前鋒擺脫對手後起腳破網，66分鐘錦上添花，結果祖雲達斯3：0擊敗基輔戴拿模。

C朗今仗亦有進賬，職業生涯累積750球。（路透社）

入球對C朗來說「易過食生菜」，就像今仗取得職業生涯第750個入球，創下另一生涯里程碑。C朗破紀錄，就快已不是新聞，事關他三不五時便打破各種不同的紀錄，即使如此，C朗依然是推動力滿滿，如今劍指衝破800球大關。

C朗賽後更新社交網站，感激隊友﹑教練及球迷與他一同達到750個入球的關口，同時感謝對手對他愈來愈嚴密的防守，使他再有動力令自己進步，下一個目標就是800個入球。

除了C朗又破紀錄外，今場的焦點落在執法的女球證帕柏（Stephanie Frappart）身上，該名36歲的法國女球證，成為首名女球證在男子歐聯賽事中執法。

帕柏並非首次在男子賽事中執法，早在去年夏天的歐洲超級盃，帕柏初試啼聲擔任主球證一職。帕柏的今仗男子歐聯賽事，亦有具爭議場面，邦路斯禁區內疑似拉跌對方球員，她卻沒有任何表示。