【桌球】中國小將英錦賽爆冷擊敗希堅斯　周躍龍首闖英錦賽八強

英國桌球錦標賽16強爆出冷門，三屆冠軍希堅斯（John Higgins）落馬，不敵22歲中國新星周躍龍。 賽後希堅斯大讚對方是繼丁俊暉之後最強中國球手，甚至宣稱周躍龍尚未發揮最佳水平已能輕鬆將他擊倒。

從未贏得任何重要排名賽冠軍的周躍龍，在今屆英國錦標賽之前被博彩公司列為250倍的奪標大冷門。不料現時世界排名25的他，闖過一關又一關，第二圈遇上「白旋風」韋德輕鬆以6：1過關，32強激戰18歲的同胞常冰玉，以6：5險勝，16強的對手是賽事三屆冠軍希堅斯，賽前自然被看低一線。

可是落到場完全出乎所有人意料之外，周躍龍甫出場已控制戰局，以一杆60至90度的得分連取頭四局，第五局希堅斯以一杆72度扳回一城，關鍵的第六局他爭搶顏色波失敗，被周躍龍把握機會擴大優勢至5：1，即使第七局以一杆80度搶回一局，第八局錯失一個綠波後，被周躍龍清枱並以局數6：2贏波出線，後者首度晉身桌球三大賽八強。

周躍龍由頭帶到尾，令身後的希堅斯相當無癮。（Twitter）

希堅斯：「他會是下一個小丁」

希堅斯落敗後承認今仗表現未如理想，同時大方稱讚對手周躍龍。曾三度贏得英國錦標賽的丁俊暉，是唯一曾贏得三大賽的亞洲球手，希堅斯相信周躍龍會是下一個「小丁」。「我對他評價很高，他是個優秀年輕球手，每次見到他都有進步，常常都在練習，我認為他會是繼丁俊暉之後，下一個能夠取得突破贏得重要賽事的球手。」

希堅斯讚揚：「他脾氣很好，整體表現出色，未來尚有很多年有待他發揮。」他甚至「義父上身」，指出今仗周躍龍未在最佳水平下已能獲勝，「他錯過了一些機會，一般情況下他是不會打失的。」

周躍龍指出，每次落場比賽均相信自己會贏。（Twitter）

周躍龍：「盡力打好每一球」

2014年開始轉打職業賽的周躍龍，雖尚未在大賽開齋，但他上季已分別在歐洲大師賽（European Masters）和世界桌球單局限時賽（Shoot-out）晉身決賽，奪得首個排名賽冠軍似乎只是時間問題。

賽後這個來自中國成都的新星表示，「對我來說今仗是一次重大勝利，因為我之前從未曾擊敗希堅斯，亦是我首次在這項賽事闖入八強。」他說練習時狀態良好，感覺自己已經準備好，「我相信自己能夠獲勝。每次參加巡迴賽時我只想獲勝，盡力打好每一球。」

羅拔臣反勝對手後，八強會面對沙比。（Twitter）

八強至少有兩名中國球手

身為上屆冠軍的「大師兄」丁俊暉，與「火箭」奧蘇利雲一樣意外在第二圈落馬，令兩大中國天才球手無緣碰頭。假如周躍龍成功再下一城晉級四強，將會面對另外一座大山——沙比（Mark Selby）或羅拔臣（ Neil Robertson）的勝方。

二人在16強表現各異，沙比三度打出一杆過百度以6：3輕取對手，羅拔臣則在落後2：4之下，連下四城6：4反勝麥基爾（Anthony McGill）出線，這兩大前列球手將在八強硬撼。

除周躍龍外，今屆賽事另有三名中國球手闖入賽事16強，包括世界排名35的肖國棟、世界排名40的魯寧和20歲新星龐俊旭。由於魯寧和龐俊旭會在16強碰頭，因此肯定會有至少兩名中國球手能晉身賽事八強。賽事冠軍獎金為20萬英鎊，亞軍也有8萬英鎊。