【FIFA 21】伊巴謙莫域再狙擊　經理人揚言起訴　EA回應有玄機？

AC米蘭射手伊巴謙莫域（Zlatan Ibrahimovic）早前指控足球遊戲《FIFA》研發及發售商EA Sports侵權，近日聯同經理人繼續狙擊EA，這間跨國電子遊戲製作公司回應，但就未如之前般強硬，內裏似另有文章。

伊巴謙莫域早前表示，EA未得他同意下使用其肖像及名字製作遊戲內容，涉嫌侵權，其經理人拉奧拿（Mino Raiola）亦「加把口」，指有需要調查當中的來龍去脈。

伊巴謙莫域為《FIFA》可用人物多年。（Getty Images）

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雖然EA及國際職業球員協會（FIFPro）發出聲明，FIFPro指已給予EA全權使用屬會球員的肖像，但伊巴不同意，更指EA未有跟FIFPro及AC米蘭購買肖像權。他於Twitter說道：「EA的遊戲內容以個人肖像權為基礎，根本與集體肖像權無關。FIFPro跟我們說你沒有跟他們收購（個人肖像權），AC米蘭亦說你們並非跟他購買，你亦沒有跟我提出購買一事。那你們是跟誰買了我的肖像權？」

另一方面，伊巴的經理人一再重申FIFPro及AC米蘭無權出售球員的個人肖像權，又指現時已有逾300名球員支持伊巴，不排除起訴國際足協（FIFA）、FIFPro、EA及任何侵權者。為不少知名球星經理人的他又批評FIFA，「有意將球員變成奴隸」，並說：「現時的問題很清晰，FIFA及FIFPro由出售他們沒有的專利賺錢，EA很樂意去購買這些他們沒有的專利。球員個人肖像權歸球員所有，並非屬於FIFA、FIFPro或球會。」

EA宣布與AC米蘭成為合作夥伴時亦有用伊巴的肖像。（網上圖片）

FUT成金蛋 6年狂吸95億美元

或許只是賣Game，伊巴謙莫域跟拉奧拿亦未必會那麼熱衷。據了解，《FIFA》系列過去6年收入合共約96億美元，這有賴Ultimate Team這隻「金蛋」。不少玩家都會「課金」希望抽到心儀球員，近年「花款」極多，玩家課金成為了《FIFA》最大收入來源。

自2018年起，FUT的收入都過10億美元，只是2020年UT就得近15億美元收入。今年收入再次上升，某程度因為新冠肺炎疫情令到不少人多留於家中，《FIFA》玩家因而增加外，玩家亦有可能變成「課長」。單是今年4至6月，EA 2020至21年度首季已有4.7億美元收入，這段期間亦是多國實施「封城」的時期。

伊巴謙莫域指個人肖像權被侵犯。（Getty Images）

回應無力 暗指有人不滿分贓唔勻？

EA再為伊巴及拉奧拿的質疑作出回應，但未如之前般強硬，看似不着邊際，但就似乎暗示指控者只因「分贓唔勻才搞事」。聲明說：「拉奧拿與我們合作多年，是球壇極受尊重的經理人，今年我們更跟他代表的夏蘭特在宣傳《FIFA 21》合作。」

這間美國電子遊戲公司又提到伊巴自2002年起於每集《FIFA》出現，「十分享受與他合作的經歷」。

除了二人之外，EA更提到最初有份聲援伊巴的加里夫巴利：「加里夫巴利的電競公司Elleven以我們的《FIFA》作平台提供他們的選手出場機會，我們相信巴利及他的團隊，會見到我們合作的顯著價值。」

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