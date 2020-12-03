【有線大裁員】專訪陳漢威、林普斯　資深體育記者的無奈與感慨

「有線電視記者陳漢威報道」、「有線電視記者林普斯報道」……這兩把伴隨香港體育觀眾上十年的熟悉聲音，不會再在有線新聞報道中出現。 周二的有線新聞部大裁員，陳漢威及林普斯這兩名於有線是最資深的體育記者，雙雙被解僱。 經過一日沉澱，陳漢威及林普斯今天接受訪問，回憶被解僱那天。最令他們難忘及感動的是，當兩人各自見完人事部後，各部門的同事蜂擁而上安慰，差點令硬朗的陳漢威當場哭起來。林普斯表示當日逐個同事收到電話後入房被炒，感覺像看電影《大逃殺》。經過這次大裁員後，林普斯以潰不成軍形容有線的情況。

2020年12月1日，有線新聞部「大地震」，遍及各部門，專題環節《新聞刺針》全組被炒，中國組總辭抗議，16名港聞組主管及記者隨後辭職，以示不滿。這次大裁員中，體育組也不能倖免，組內兩名最資深的記者陳漢威及林普斯同日被解僱。

林普斯（左）及陳漢威（右）接受訪問，談及被有線解僱的感受。（黃寶瑩攝）

陳漢威當日放假，早上去打籃球，收到同事短訊，新聞部大地震，他拿住籃球回到公司，等待他的是「大信封」。他說：「其實都早有心理準備，不過知道呢個消息嘅時候，都好傷感、痛心，其實係心悒。收完信出嚟，其實我都係笑住面對，好樂觀，有晒心理準備，係會咁嘅情況。」

陳漢威聽到被解僱的消息，尚能冷靜以對，但當他一出房門，見到多名同事蜂擁而上時，就按捺不住心中的激動。他形容：「一出到嚟，見到成班同事十幾廿個衝到我身邊，我即刻同佢哋講『你哋唔好過嚟，我好想喊』，啲眼淚已經好似標緊出嚟咁。我對上一次喊，已經係我7年前結婚嗰陣。『你哋再埋黎同我講啲乜，我肯定喊到收唔到聲』，我即刻走咗入化妝間匿埋。」

很多網民留意到，陳漢威在被解僱當日拿住籃球離開有線大樓，他解釋當日早上去了打籃球，之後回到公司收「大信封」。（黃寶瑩攝）

林普斯當日返早更，埋首處理意甲的新聞報道，他下午出去買外賣，返回公司途中，收到人事部的電話。他說：「返到嚟入房，就一連串解釋，仲有個HR（人事部）同事講『有冇聽過朝早被人炒嗰班大致係點，你知唔知個流程』，佢開始講一大堆數字，點樣賠償，出嚟之後同阿威感覺一樣。首先一班港聞同事走埋嚟，唉！總之個對比好強烈。啱啱先經歷咗一樣好冷冰冰嘅嘢，開始見返啲人情嘢。」

陳漢威接着說：「其實超級warm（暖心），好難形容。其實所有嘢都有晒心理準備，但我冇預計到咁warm，令人咁感動。好似結婚個個都走埋嚟恭喜你咁，個個又安慰你，我都唔識點講，正正係呢度先有呢種人情味。」陳漢威在2004年入職，在有線體育組工作了16年，他與太太也是在有線工作認識。

林普斯在2007年到有線實習，畢業後轉為全職。雖然他一度離開有線，但最終選擇回來。（黃寶瑩攝）

林普斯在2007年到有線實習，畢業後轉為正職，到2014年離開，但他在2018年回到有線新聞體育組，工作至今月1日被解僱。林普斯跟着說：「冇錯，（人情味）第度真係冇。炒人嘅傳聞由上星期開始傳，但據聞部門呀頭都唔知，直到嗰日都唔知，不過心理準備一路都有嘅。我冇阿威咁神預言啦，佢嗰朝話『都係我同你架嘞』，我就估我哋組都係炒一個，冇諗過兩個senior（高級）一齊走。」

陳漢威說：「你睇到個走勢已經係，一嚟話剪片炒公認最快手嗰個，graphic（圖像）炒最做得嘢嗰個，《新聞刺針》一開始話炒最皇牌嗰個，最後成組炒起晒，中國組又炒人第二把交椅，攝影影得最好嗰幾個人都炒埋，照計都係我哋兩個㗎嘞。」

【被解僱有線員工收拾物品離開】

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兩人發現被解僱的都是相對資深的同事，喜歡看電影的林普斯說：「嗰日情況真係好心悒，好似睇緊《大逃殺》電影咁，逐個收電話入去，唔係再經你嘅部門通知你。」陳漢威望住一個個同事被炒，感嘆：「你只會覺得『吓！點解會係佢！佢係最做得嘢嗰個』，你明唔明呀！但佢明明唔係最高人工嗰個喎，點解會係佢呀！你一係炒啲最高人工嘅，一係炒啲做唔到嘢嘅。你要cut budget（減預算）係想間公司維持落去，同埋向好嘅方向，你依家係炒做到嘢嘅人，令到公司再沉向底。我覺得講唔通。」

【有線中國組當日總辭】

林普斯嘆道：「喺得呢度做嘅人，人情味都好濃厚，唔知點解，年資深淺都係咁，入得嚟個個都仆心仆命架喎。人工又唔高，老實講，都係公開嘅秘密。我諗嗰日情況係太壞，無論邊個人去都好，邊個收到電話都好，見到逐個人行入去，總之都好傷心。任何一個人入去都唔開心，但你更加諗唔明佢嘅準則，係點樣定。」他認為「架構重組」4隻字十分冷冰冰，亦難以服眾。

事隔一日，陳漢威及林普斯回到有線大樓門外。一道玻璃門之隔，分隔開的是過去的美好與未來的迷茫。（黃寶瑩攝）

「呢度啲人係傻㗎！」陳漢威說：「尤其係我身邊呢條友（林普斯），佢係減人工返嚟。佢俾人炒完之後，都話要寫埋最後一隻故仔，呢度啲人就係咁。」林普斯即笑着應：「但最後都係出唔到！」那條意甲的新聞報道，他最後要交給同事處理，未能透過VO（新聞旁述）向觀眾道別。

【有線港聞組多名採主及記者請辭】

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多名遞辭職信的港聞組記者及採主，一同離開有線大樓。(余俊亮攝)

兩人被炒後，有線新聞體育組只餘下兩名全職記者。陳漢威說：「其實剩返落黎嘅同事能力都好高，都係獨當一面，但係一兩個能力幾高都好，冇可能返到以前咁。」林普斯亦認同，他說：「剩返兩三個人，實際都唔知可以做到啲咩出嚟。當然我唔知佢之後會唔會再請番人，呢啲唔係我所能預知嘅事，你問未來會唔會好暗淡？我唔知，但我依家心情就好暗淡。」他還形容有線新聞的現況是「潰不成軍」。

林普斯及陳漢威都經歷過有線新聞及體育組最好的年代，兩人也是建立起有線新聞口碑的一分子。陳漢威說：「大家咁辛苦建立咗，打咗個江山返嚟，咁多年嘅聲譽、公信力、各樣嘅口碑，最緊要係行家嘅口碑，各個台都睇住我哋台做嘢。我哋一直喺領先位置，但依家直情係摧毀到冇咗，咁就好心悒。」

陳漢威（右）及林普斯接受訪問，語氣充滿感慨。（黃寶瑩攝）

林普斯續說：「學阿威話，有啲野建立唔係咁簡單。一路好多年儲下儲下，覺得你呢間公司嘅新聞值得一睇喎。摧毀嗰樣嘢唔係剩指人數，係直接摧毀個精神。大家都知，捱咗好幾個月no pay leave（無薪假），人本身唔夠，放無薪假咪變相更加少人，因為更少人返工。大家仍然盡心盡力去做好自己崗位，原來去到最後都冇捱到呢個難關，而係見到呢度情況更崩壞落去。」今年5月的報道指，有線電視的員工由6月起要每月放兩日無薪假，為期半年。

談到有線新聞的過去、現在及未來，兩人各打了一個比喻。林普斯說：「我哋心目中11個人踢先係足球嚟，但你唔係，你話7人都可以踢11人場，都係，場波都可以繼續踢。你話再減，5個人咪一人再跑多幾步囉，又得㗎。你無限推落去，你咪睇下每個人心目中咩叫足球囉。最後人都冇埋，得番個波喺度，可能你覺得都仲係足球，但我哋心入面覺得唔係呢一回事。」

林普斯以足球為喻，形容有線的情況（黃寶瑩攝）

陳漢威就以外國著名電視節目MasterChef為比喻，他說：「我哋一直追求最卓越嘅食材、最快嘅速度同最靚嘅擺盤，我哋一直追求緊完美。人哋一睇，就會覺得有啟發性，但高層唔重視優良傳統、對質素嘅追求，慢慢就發展到，原來煮熟咗就得㗎嘞？求其擺啲野上去都OK，生生地都得㗎！你要接受呢樣野，日後有線新聞就變咗質。」

陳漢威及林普斯視有線新聞部為大家庭，前者笑言多次說過想離開，但最後留足16年，由當年的「青訓小將」成長為被解僱前的「球員兼教練」；後者曾經向外闖，最終也掛念有線的一切而減薪回歸。林普斯認為新聞部內各組像兄弟姐妹，「喺我走之前，人手都唔夠，半夜有啲波冇人搞，好在外電有啲同事鍾意睇波，又想朝早有少少體育嘢，佢就去搞埋，呢啲真係好似兄弟咁。」

玻璃門後，是有線新聞中心，也是林普斯及陳漢威留下了大量深刻回憶的地方。（黃寶瑩攝）

然而，這次大裁員後，有的被炒，有的主動請辭，這個大家庭的成員各散東西，林普斯說：「如果你形容呢個係屋企，我覺得呢個家已經散咗。仍然喺度嘅家庭成員，真係唔知同佢哋講咩好。」

「加油呀？仲好唔好同佢哋講加油呀？佢哋一直以嚟都已經好加油嘞喎！冇油㗎嘞，大家冇油都仲好加油，好多時啲野，人人都願意蝕底咁去做。你仲有乜鼓勵可以畀到？冇㗎嘞喎，就係咁。」

欲更了解陳漢威及林普斯在有線新聞的體育記者生涯喜與悲，請繼續留意01體育報道。