【FM2021】香港球員能力值全面睇　戴偉浚力壓一眾入籍兵獲最高CA

《Football Manager 2021》（簡稱FM21）正式版推出，焦點自然放在世界級球星及高潛妖人的數值之上，但作為香港人，相信都會好奇香港球員的數值。在《FM21》當中，現時能力值（CA）最高的香港球員是中場戴偉浚，而排在戴偉浚之後的是佐迪、艾里奧、辛祖等入籍兵。

21歲的戴偉浚是《FM21》中CA最高的香港球員，其CA有89，至於潛在能力（PA）則有97。在細分各項能力值上，現效深圳佳兆業的戴偉浚雖然沒有項目超過15，但他的決心有14，自由球、爆發力及體質都有13。戴偉浚曾經在英格蘭聯賽打滾，踢過貝利及狼隊U23等球隊。

戴偉浚現效深圳佳兆業，他是獲評CA最高的香港球員。（深圳佳兆業微博）

給大家一個概念，在《FM》的遊戲系統中，CA及PA滿分是200，C朗及美斯的CA都超過190。

在《FM21》開檔，只有十多位香港球員的CA超過70，大部份都是入籍兵，例如CA有87的列斯奧、86的佐迪、85的艾里奧、82的辛祖。數華人球員的話，在戴偉浚之外，就只有陳俊樂及黃洋。陳俊樂效力廣州富力，其CA有74，PA則有82；細分各項能力，他的耐力最高有13，傳球、勇氣、跑動量、集中及靈活都有12。

【在《FM21》中CA超過70的香港球員】

+ 7 + 7 + 7

在《FM21》中，王振鵬的大腳開球有17。（袁志浩攝/資料圖片）

以分項能力計，有香港球員在某一兩項獲得超過15的評級，例如前港足隊長陳偉豪，雖然開檔時他已經38歲，但體質仍有18。CA有70的後防羅素，他是少有侵略性超過15的香港球員，他這項能力有16。

還有值得一提的是傑志門將王振鵬，他的大腳開球有17。與其他世界頂級門將比較，奧比歷、艾利臣比加、泰拔高圖爾斯開檔時的大腳開球都是16，紐亞的大腳開球就有18。

在遊戲中，不乏體質或決心超過15的香港球員。愉園後衛翁煦濤極之罕見地，體質及決心皆在15以上。

【這班香港球員有分項能力超過15！】

+ 11 + 11 + 11

【陳肇麒等熟悉臉孔數值又如何？】