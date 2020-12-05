英超｜愛華頓鬥般尼變英格蘭門神對決　兩人皆救必入球1：1言和

英超第11輪周六頭場，聯賽榜下游的般尼主場鬥愛華頓，為兩軍把關的比克福特及普比是英格蘭國家隊的一﹑二號門將，主帥修夫基自是入場觀戰。 兩名門將各有失球，雙方以1：1言和，但他們同樣救出「必入波」，表現神勇。

英國首相約翰遜早前宣布，由周四（3日）起解除「封城令」，體育賽事包括英超看台，有望再有球迷觀戰。但位處英格蘭西北部的般尼仍是「非常高危」級別，故此今仗未能重開看台，繼續閉門。

愛華頓在季初氣勢如虹，近況稍為回落，近5場聯賽僅贏1場，其餘悉數落敗。跌回中游的「拖肥糖」，今仗作客榜下游的般尼，開賽早段一次後場誤傳，導致韋斯活特立即橫傳予隊友，巴迪（Robbie Brady）禁區外一控一射，愛華頓門將比克福特飛到盡亦欲救無從，愛華頓開賽3分鐘便落後。

羅比巴迪開賽早段一記冷箭射破比克福特十指關，般尼早段已經領先。（路透社）

今仗另一焦點是兩軍門神。般尼的普比及愛華頓的比克福特是英格蘭國家隊兩大門將，英軍主帥修夫基亦於現場督師。國家隊二號門將普比今仗先有一記「神救」，愛華頓右路傳中，卡維特利雲近門鏟射，普比幸好站在正確位置及時擋出。

英格蘭國家隊一﹑二號門將同場，英軍主帥修夫基當然需要入場觀戰。（路透社）

比克福特亦不讓普比專美，般尼一次直接攻勢，麥尼爾直線撕破愛華頓防線，基斯活特單刀卻被出迎的比克福特撲出。愛華頓完上半場前終扳平，阿倫中場搶去控球權後，傳給邊路的李察利臣地波傳中，卡維特利雲搶點近射建功，普比只能目送皮球入網。

卡維特利雲完上半場前建功，取得今季第9個聯賽入球。（路透社）

換邊後，愛華頓「好波之人」哈美斯洛迪古斯下半場早段在禁區外一次熨射，再度給予普比一次表演的機會，飛身單手撲出。兩軍及後時間戰情膠著，即使般尼控球率佔優，卻未有實際建樹。

戰至末段，英軍兩大門神繼續鬥法，先有普比再度救出卡維特利雲的窄角度射門，及後比克福特擋出基斯活特的一次近門頭槌攻門。愛華頓再有一次黃金機會，洛迪古斯妙傳予入楔的施古臣近門一射，普比及時以腳擋出攻門。

般尼取得寶貴的1分，暫時與「尾三」的西布朗同得6分，以較差的得失球差暫列19位；愛華頓則以17分暫時升上第7位。

比克福特撲出近門頭槌，盡顯功架。（路透社）

英超第11輪直播賽程（按圖放大）：