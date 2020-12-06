【足球熱話】BLM單膝跪真有意義嗎？米禾爾球迷噓爆　主帥這樣說

Black Lives Matter反歧視黑人運動熱潮席捲全球，英格蘭足球也不例外，賽前短短5至10秒的「單膝跪」已成指定動作。 但球迷對此不一定買帳。英國政府剛剛重新開放部份球賽予少量球迷進場，昨晚一場米禾爾對打吡郡的英冠賽事，米禾爾球迷就把握機會宣示態度。

隨着英國政府由今周起容許部份球隊重新開放主場賽事，予一定數量的球迷入場，米禾爾對打比郡一戰亦可讓最多2000名主隊球迷觀賽。然而，英國《獨立報》指，米禾爾球迷曾在網上論壇針對賽前單膝跪討論，球會亦在周五發聲明回應，表明支持球員繼續以單膝跪表態，支持黑人平權。

打比郡前鋒卡森李察士賽於twitter怒批對手球迷的舉動。（twitter）

朗尼感傷心 打吡郡前鋒獲讚賞

不過到比賽日，米禾爾與打比郡的球員賽前如常地待球證鳴笛，就同時單膝下跪，但隨之而來的是響徹全場的噓聲，《天空體育》報道更指：「有人大叫『站起來吧』！」場面相當尷尬。最終打比郡以1：0獲勝。

賽後，打比郡主帥朗尼坦言：「這實在令人失望、也令人傷心。」打比郡前鋒卡森李察士一直以站起、舉手握拳的動作表態，他昨晚面對噓聲仍無懼色，除了獲球會、名咀皮亞斯摩根（Piers Morgan）等公開讚揚，他亦在twitter怒指：「這（噓聲）是為什麼我總是站起來，我會一直驕傲地站着！這情況實在令人傷心。」

至於一直致力透過足球對抗歧視的Kick It Off，主席班達利（Sanjay Bhandari）亦表明：「這件事反映了，不論是透過單膝跪這動作、或是透過言語，球員都應當繼續表態去對抗歧視。」

影片：米禾爾球迷噓爆單膝跪（《衛報》影片）

米禾爾主帥：球員想做到更多

米禾爾雖未就事件回應，但主帥洛維特（Gary Rowett）賽後坦言，球員們一直單膝跪，是深信這行動沒有政治意味、而只是想對抗歧視，不過他們開始想到更多：「他們不想自己在這件事上能做的只得一個動作，而希望能主動做到更多，很多球會也有同樣想法，他們寧願不做單膝跪這虛無的動作，而着手去做一些真正能帶來改變的事。」

打比郡最終順利全取3分，但朗尼坦言為米禾爾球迷的舉動感傷心。（Getty Images）

英超各隊今季繼續在賽前實行單膝跪，但部份次級聯賽球隊已停止這一舉動，當中包括昆士柏流浪，儘管QPR董事之一的尼斯費迪南（Les Ferdinand）是一代黑人名將，但他直言單膝跪的動作持續至今，「已變成流於表面公關」，並道：「單膝跪無法改變足球界的風氣，只有採取真正的行動，才能有所改變。」

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