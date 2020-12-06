馬來西亞國腳遇恐怖交通意外　子亡妻危殆　班霸下半旗致哀

馬來西亞傳媒報道，國腳施亞菲（Muhammad Syafiq Bin Ahmad）今日（6日）凌晨遇上嚴重交通意外，震驚馬來西亞全國，當地球圈亦紛紛致哀。

25歲的施亞菲效力馬來西亞超聯球隊柔佛DT，早前曾在吉打落班，同時是馬來西亞國家隊成員，在當地頗有名氣。

當地媒體報道，施亞菲今日清晨在檳城駕車時，疑失控撞向路邊石壆，他與2歲的長女僅受輕傷，不過出生僅22日的幼子、45歲外母及30多歲的印尼籍家傭，均在意外中喪生，其25歲的妻子則受重傷。報道指，消防到場後發現6人被困，其中3人當場死亡，由於車輛損毀嚴重，消防員需以工具撬開殘骸，才能抬出3具屍體。

從意外相片可見，車輛盡毀。（twitter）

接過幼子遺體 場面令人心酸

從網上流傳的意外照片可見，施亞菲的坐駕盡毀，馬來西亞媒體Bernama更拍得令人心酸的一幕：眼神空洞的施亞菲，接過以白布包裹的幼子遺體、悲傷痛哭。他雖能行走，但亦傷心得需親友攙扶。

施亞菲效力的柔佛DT，總部下半旗致哀，並公開為他打氣，希望支持他渡過難關；同時會將球場燈光轉為白燈、並在銀幕打出悼念字句，同時連續3日舉行儀式。施亞菲的母會吉打，同樣公開向他送上關心。