德甲｜史特加射手不君子入球被罰黃牌　處理方法不尊重對手惹爭議

在周日史特加贏雲達不來梅2：1的比賽中，出現了一個爭議性的入球。史特加前鋒華曼基杜卡在補時把握不來梅後防犯錯，帶波入禁區，面對空門，不來梅的後防都已經放棄，不去追趕。原本華曼基杜卡可以輕鬆一射入網，但他選擇放慢速度，拖延時間，等到不來梅門將柏夫蘭卡追到身後，他才射入，幫史特加領先到2：0。入球後，不來梅球員極之不滿，而球證亦以不君子行為，給予華曼基杜卡黃牌。

華曼基杜卡今場表現相當好，在30分鐘先射入12碼，為史特加開紀錄。踢到補時階段，不來梅後防犯錯，中堅奧馬托柏克心口回傳，史特加前鋒華曼基杜卡把握機會，快柏夫蘭卡一步搶走皮球，帶波入禁區。面對空門，任由華曼基杜卡射門，但他的處理方法令人意外。

【華曼基杜卡入球逐格睇】

+ 7 + 7 + 7

他推到小禁區時，發現沒有不來梅球員追上來，所以放慢速度，慢慢行去龍門口，而非直接一腳射入。不來梅球員原來都放棄了，不去追趕，但見到華曼基杜卡這樣做，柏夫蘭卡就衝回去龍門口。當華曼基杜卡發現柏夫蘭卡快跑到身後時，才一腳射入空門。史特加拉開到2：0，而華曼基杜卡的行為亦拖延了幾秒時間。

不來梅前鋒戴菲沙爾基十分氣憤，跑回來跟華曼基杜卡跟理論，質問他為何要這樣做。球證就給兩人各一面黃牌，據報華曼基杜卡是因為不君子行為而被罰黃牌。最終，戴菲沙爾基在補時3分鐘為不來梅破蛋，史特加作客以2：1贏波。

華曼基杜卡今場梅開二度，是史特加贏波的重要功臣。（美聯社）

華曼基杜卡梅開二度，確是史特加今場贏波的功臣，但他處理第二個入球的方法引起爭議，除了被球證罰黃牌外，還被網民指他欠缺尊重，故意羞辱對手。戴菲沙爾基賽後說：「華曼基杜卡的處理明顯地不尊重。他踢了一場出色的比賽，他應該簡單地射入皮球，而不是在射門前唱歌又跳舞。」

【華曼基杜卡入球片段】