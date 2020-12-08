【英超】普巴扭計離開曼聯　歐洲之大竟無容身之處？

曼聯中場保羅普巴（Paul Pogba）近日透過經理人表態，表示於曼聯過得不快樂，希望離再度結束「魔將」生涯，並警告這支英超傳統勁旅準備賣人，否則人財兩失。 就算曼聯肯賣，亦要有人肯「接貨」才可以趕走「麻煩友」，但有沒有買家卻成為了一個問題。

普巴經理人拉奧拿（Mino Raiola）在曼聯作客RB萊比錫的歐聯生死戰前夕「放風」，表示「普巴在曼聯的日子即將完結」，又警告曼聯最好在下個轉會窗賣人，「否則普巴將免費離隊」。

由於曼聯啟動普巴合約的延長條款，故自由身出走要等到2022年，想盡快走，就要冀望有人肯出手買這名助法國奪得世界盃的中場。

普巴與一眾隊友為鬥萊比錫的生死戰備戰。（曼聯Twitter截圖）

普巴已多次表示對西甲皇家馬德里心儀已久，皇馬亦一度傳出對這名法國球星有興趣，但一直都是只聞樓梯響，「銀河艦隊」一直沒有太多實質行動。

另一間被外媒視為普巴潛力下一站的為前東家祖雲達斯，普巴的足球生涯於這支意甲班霸正式起飛，難怪近年亦有傳過普巴想「食回頭草」，希望在「斑馬軍團」踢出表現令事業翻生。

不過說到底，要得到普巴，財力是一大取決因素，所以巴黎聖日耳門（PSG）絕對有能力收普巴為己用。

普巴足球生涯於祖雲達斯正式起飛。（Getty Images）

買家並非沒有 標價堅離地成一大阻力

潛力買家並非沒有，但價錢勢必成為一大問題。曼聯2016年以1億英鎊從祖雲達斯回收普巴，一定不會肯「感謝祭」式瘋狂大減價，早前定價1.5億英鎊似乎沒有太多商量的餘地。

受新冠肺炎影響，轉會市場交投淡靜，4000萬英鎊轉會費已算是「疫市天價」。姑勿論普巴近年表現如何，1.5億英鎊定價在當今世情完全是「堅離地」。一眾球會財政大受影響，皇馬、祖雲達斯亦是疫情苦主，就算現時周薪近30萬英鎊的普巴肯減薪，要拿出1.5億英鎊收購普巴，簡直是天方夜譚。

普巴近年表現一般，1.5億英鎊價碼實在離地。（Getty Images）

如此看來，PSG就成為了普巴的唯一希望。不過，PSG陣中有馬高華拉堤、里安度柏利迪斯這些相似類型球員，而且普巴表現沒有保證，未必是升級收購。

雖然這支法甲豪門看似在疫情期間沒有受太大衝擊，但今夏轉會操作頗為保守，肯定並非毫無影響，現時陣中已要養尼馬、麥巴比兩名高薪球星，未必願意要斥鉅資將一個近年表現一般、性格陰晴不定的「麻煩友」帶到法國首都。

普巴看似有市場，但其實什麼也沒有。（Getty Images）

曼聯2016年回收普巴，雖然曾有不錯表現，但回巢後爭議不斷，現在更成為了「紅魔」的一條刺，只能說2012年時任領隊費格遜不跟他續約，願意免費將這名2013年歐洲金童獎得主放走有一定原因，可惜的是後人都看不清而已。

有沒有球會肯做「水魚」，當然先決條件是曼聯終於死心了，肯放走這「豬頭骨」，其次就要看拉奧拿這名金牌經理人的「牙力」了。

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