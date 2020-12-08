桌球│沙比蘇格蘭賽衛冕首戰輕鬆過關　周躍龍轟147晉級（有片）

英格蘭球手沙比（Mark Selby）於蘇克蘭公開賽展開衛冕之旅，首圈對中國球手袁思俊以4：1輕鬆關，賽後接受訪問堅稱自己不喜歡防守型打法，要set波都只是無可奈何，更直言可以的話想打到跟英格蘭桌球天王奧蘇利雲（Ronnie O'sullivan）一樣行雲流水。

去屆蘇格蘭公開賽冠軍沙比在首圈對袁思俊，但因為新冠肺炎檢測事宜，比賽延後一小時才能正式展開。雖然受到一點阻礙，但沙比在袁思俊第4局打出一Cue 122的情況下，以4：1輕取對手入次圈，次回將會對另一英格蘭球手邦特（Nigel Bond）。

沙比一向以注重戰術的打法見稱，在去季世界錦標賽四強大戰奧蘇利雲為最佳例子，更逼「火箭」隨手大力打白波，不願意跟沙比進入消耗戰，事後沙比指奧蘇不尊重對手。

沙比打法比較保守，常被人批評打法悶蛋。（Getty Images）

雖然防守出色，但沙比在賽後卻表示，自己其實一點都不喜歡跟對手纏鬥，長時間鬥set波。「我不可能在埋枱時，腦中只想着取得50度就set一cue走人，這從來都不是我的策略。只不過有時候，打了幾十度後無法繼續下去了，才將白波放在安全位置。」這名37歲的前「一哥」說。

或令你改觀的沙比球王片：

「如果我可以埋枱打得跟奧蘇利雲一樣，我下一場就會這樣做，但不是每個人都是有這樣的天賦。」（Getty Images）

「並非人人都有奧蘇的天賦」

沙比明言自己亦不享受這樣打波，「亦想Cue Cue破百」：「如果我可以埋枱打得跟奧蘇利雲一樣，我下一場就會這樣做，但不是每個人都是有這樣的天賦。可是，不可能次次一埋枱就贏，這根本不可能，有時會與對手進入纏鬥，有時亦會打得很差，能做得只是盡量享受挑戰而已。」

周躍龍打出147。（網上圖片）

周躍龍轟147

另一邊祝廂，中國球手周躍龍首圈對英格蘭非種子彼德賴斯（Peter Lines），在第3局打出一Cue 147清枱，白波走位相當到位，臨尾開Pad亦十分精楚，最後打出職業生涯第2次147，若無其他球手打出147，將可以獨得賽事一Cue最高度數獎金。

最多147球手Top 10：

+ 4 + 4 + 4

重溫梅菲魔術：