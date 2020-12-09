中超｜中國足協下令球會名去企業化　廣州富力改名兼顧廣東話讀音

中國足協最近又有新政策，要求中超球會的名字「中性化」，不能再包括商業集團的公司名，令到各間球會相當苦惱，亦引發部份球會及球迷抗議。班霸廣州恒大率先改名為「廣州隊」，至於另一支以廣州為基地的球隊廣州富力仍未決定新名，有報道指他們最大可能選擇「廣州城」為新名。

上海申花、北京國安、廣州富力這些名字很可能將會變成歷史，因為中國足協要求，16間中超球會在新球季要使用中性化名字，他們表示現時只有「大連人」一間球會的名字符合資格，其餘15隊都需要改名。

【新球季16支中超球隊，他們改什麼名好？】

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中國足協要求中超球會的新名字不能包括球會股東、關聯方或實際控制人的字號及商號，也不能用諧音。不過，多間中超球會傳統上使用城市名加上商業機構的名字，已經深入民心，例如上海申花及北京國安，所以國安、申花、天津泰達、河南建業及杭州綠城的球迷組織日前發聯合聲明，抗議中國足協「一刀切」的做法，這樣去商業化反而有損球會的歷史文化傳承。

據報北京國安已經向中國足協上書，希望可以保留「國安」兩字，因為他們由1992年成立起，已經使用國安為名字。上海申花方面，申花是球會首間贊助商的名字，就算之後多次轉班主及贊助商，仍保留「申花」之名。2014年綠地集團入主上海申花後打算改名，遭球迷強烈反對，最後仍保留到申花之名。雖然申花是商業機構，但現時上海申花的班主是綠地集團，綠花集團屬下沒有用申花為命名的公司，所以舊名字有機會符合資格。

昨日有內地傳媒稱，廣州恒大已率先改名，中文名改為廣州隊，而英文名則是GuangZhou FC，而且作為上市公司，廣州恒大已經發公告改名，變成「廣州足球俱樂部股份有限公司」，在名字中刪去恒大及淘寶的字眼。

內地傳媒《新浪》、《網易》及《騰訊》引述廣州《信息時報》報道，另一支廣州球隊廣州富力亦為改名而苦惱；有消息稱，廣州富力打算改名為「廣州藍獅」，因為富力的球會標誌上有藍色的獅子，但這個建議引來不少反對的聲音。報道稱：「不光是因為此前中國足壇曾經有過廈門藍獅隊，此外藍獅二字的諧音在粵語方言中亦有着貶義的意味。」除了廣州藍獅外，富力還考慮「五羊」、「廣州人」等新名方案，但據該篇報道指，富力最大機會改名為廣州城。

球隊改名引網民熱議

中國足協這個規定出台後，引發網民熱烈討論，有網民笑言，不如廣州恒大改為廣州聯，到時恒大及富力就像曼徹斯特的曼聯及曼城，剛巧兩隊分別是以紅色及藍色為主色。

有人建議跟隨NBA的風格為「上海藍豹隊、上海紅鷹隊、天津雄獅隊」，亦有人提前用當地高山作名字，例如「山東泰山隊、河南嵩山隊、天津盤山隊」，甚至有人講笑用當地名菜為名，例如「北京爆肚、山東扒雞、河北驢肉火燒、石家莊缸爐燒餅、武漢熱乾麵、天津麻花、廣州腸粉、河南燴面、上海生煎包」。亦有網民表示，既然足協同意大連人這個名字，不如隊隊都以此為名，即是「山東人、北京人、廣州人」。