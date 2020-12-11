【亞冠】恩尼斯達領神戶再過一關　北京國安出局中超代表盡墨

恩尼斯達生涯曾高舉多項主要錦標，世界盃﹑歐洲國家盃及歐聯悉數是「小白」的囊中物。在職業生涯的黃昏階段，能否再添一項錦標？ 恩尼斯達帶領神戶勝利船在亞冠盃過關斬將，在8強憑互射12碼力克水原藍翼。另外，中超最後希望北京國安兩球不敵蔚山現代出局，中超代表在今季亞冠全軍盡墨。

亞冠盃東亞區賽事在卡塔爾密集式上演，眨眼間已戰至最後階段，周四（10日）舉行東亞區4強，日本代表神戶勝利船鬥水原藍翼，神戶隊長恩尼斯達今仗先列後備，華美倫則續以正選身份統領防線。

水原早段憑前鋒朴相赫接應傳中頭槌建功，開賽7分鐘先開紀錄。戰至上半場末段，水原守衛金泰煥回防時踢跌西大伍，球證首先吹罰12碼，及後翻查VAR後改判犯規在禁區外，但卻向金泰煥出示紅牌，這面紅牌成為今仗的轉捩點。

朴相赫（98號）以頭槌為水原藍翼先開紀錄。（Getty Images）

縱然未獲12碼，神戶同樣憑這個機會追成平手，兩名神戶球員處理罰球前「密密斟」，古橋亨梧射出一球地波，恰好找到「私家路」穿過人牆入網，神戶在40分鐘追成1：1平手。水原在下半場以十人應戰，神戶未能把握人數優勢，下半場兩軍互無紀錄，需要進入加時分勝負。

水原上半場末段少踢一人，古橋亨梧更以巧妙的罰球建功追平。（Getty Images）

神戶在加時上半場有黃金機會，惜箭頭杜格拉斯面對空門起腳軟弱無力，被水原守衛大腳解圍。恩尼斯達在加時下半場入替，依然未能取得入球，結果進入互射12碼階段，神戶的恩尼斯達﹑入球功臣古橋亨梧及山口螢等球員「無甩拖」，兩軍首6輪全數射入。水原的張鎬翼在即時死亡階段主射一飛衝天，及後的藤本憲明射入奠勝，神戶最終力克水原躋身亞冠最後4強。

經驗豐富的恩尼斯達，互射12碼同樣「唔敢睇」。（Getty Images）

神戶勝利船未曾稱霸J League，在今年元旦贏得天皇盃冠軍，是球會史上首個主要錦標，亦奪得征戰亞冠盃的資格。大賽經驗豐富的恩尼斯達，在今季亞冠的角色依然重要，已貢獻兩個入球及1個助攻，領神戶過關斬將殺入亞冠4強。「小白」賽後透過社交網站表達其興奮之情，「歷史一刻！（亞冠）準決賽！強大的團隊！」

「小白」今季亞冠已攻入兩球，分別射破恒大及上海上港。（資料圖片／Getty Images）

恩尼斯達轉戰日本前，早年已為巴塞隆拿及西班牙國家隊贏盡殊榮，當中包括世界盃﹑歐洲國家盃﹑歐聯及西甲等，如今有望再添一項錦標，並希望為神戶創下歷史。

恩尼斯達生涯主要錦標：

北京國安第5度不敵蔚山現代 中超代表全數出局

另一場亞冠8強戰，由北京國安迎戰韓國的蔚山現代，國安的韓國籍中堅金玟哉在上半場禁區內犯手球，由尼加奧主射12碼先開紀錄，該名蔚山箭頭在完半場前再下一城，禁區外轟出一記遠射再度收死北京的門將侯森，最終蔚山現代憑尼加奧梅開二度勝出。

北京國安落敗後，意味中超4支球隊全數出局，而今場敗仗亦是北京第5次不敵蔚山。出線的蔚山將在周日（13日）與神戶爭奪決賽席位。

蔚山現代再度擊敗北京國安晉級，賽後眾將齊影威水相留念。（Getty Images）

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