【英超】57歲摩連奴望向鶴臣學習　IG展示辦公室一個細節成焦點　

摩連奴在曼聯經歷不甚成功的3個球季後，上季執起熱刺教鞭，在「摩二季」的今季助這支倫敦豪門站上爭標位置，他更獲選11月份最佳領隊。 「重生」之後的摩連奴，無論受訪或是在社交網絡，都顯更加活躍。

摩連奴可說是英超20位現役領隊中，最活躍於社交網絡——尤其是instagram的一位，表演欲豐富的他無論賽前、賽後或休息之時，都絕不吝嗇與球迷分享自己日常點滴。昨日（13日）摩帥又上傳新照片，展示辦公室內的全新座椅。

大概是獲得贊助，摩連奴專誠在帖文內標註了著名電競椅品牌SECRET LAB，並寫道：「在辦公室的重要時間，我正坐在SECRET LAB的椅子上準備下場比賽的計劃呢！」顯得對新椅子愛不惜手。這張椅心印上蝙蝠俠標記、椅背是電視劇《權力遊戲》圖案的電競椅，在品牌官方網站上正價489歐元（4590港元），相信摩連奴坐得十分舒適。

辦公室內掛滿舊東家照片

雖然椅子是照片主角，但眼利的球迷也發現另一大亮點——摩連奴雖已加盟熱刺，但辦公室牆上仍掛有不少舊東家的照片，其中一張IG照片，就顯示摩連奴辦公室內仍有車路士年代的舊照，置於戰術版上方的，是他和家人一起與英超冠軍獎盃合照，相信是來自2004/05球季，車路士以12分聯賽積分之差擊敗阿仙奴封王的一季。

另外亦可見到他在2016/17球季領曼聯奪得歐霸盃後親吻獎盃的照片，及執教皇家馬德里時，獲球員拋起慶祝的一刻。所有照片都來自摩連奴生涯中值得紀念的時刻，可見他仍念舊情。

從摩連奴分享的辦公室照片可見，他將生涯中執教不同球會的重要時刻都展示在牆上。（instagram）

望教到70歲 「我仍算年輕」

摩連奴早前獲選11月份英超最佳領隊，熱刺今季在他麾下表現相當勇銳，他在對水晶宮一戰前，被問及打算做領隊做到幾多歲，又會否仿傚今輪對手、73歲的英超現役最年長領隊鶴臣，教到70多歲？摩連奴笑道：「我當然覺得可以啦，但未來的事有誰能料？」

摩帥又以74歲的好友捷蘇亞度費利拿為例，指他今周才獲任命為葡超博維斯塔主帥，即使年事已高，仍擁有豐富的足球智識，「由2000由我執教賓菲加開始，至今已經20年了，也許大家都厭倦我了吧？但事實上是，我才57歲，在這個工種而言仍算年輕呢。」

摩連奴近期爆笑IG Post：