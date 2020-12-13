【亞冠盃】恩尼斯達缺陣　神戶勝利船臨尾香　蔚山現代入決賽

亞冠盃今日（13日）上演4強（東亞區決賽），由韓職球隊蔚山現代對決日職的神戶勝利船，爭奪總決賽資格，勝方將對伊朗勁旅柏斯波利斯。 神戶陣中最大牌球星恩尼斯達，今仗因傷連後備名單都無法進入，最終只能失望地在看台上目送球隊出局。

神戶勝利船在東亞區4強對水原藍翼，雖大部份時間多踢一人，但法定時間內一直未能佔得上風，在加時末段換入恩尼斯達，亦因此子本身有傷而效果平平，「小白」在互射十二碼階段雖射入、助球隊晉級，但他射畢後即按着大腿，連走路都有問題，今日的東亞區決賽亦未能進入大軍名單，只能在看台上睇波。

恩尼斯達負傷，撐枴杖到場支持隊友。（AFC）

下半場兩次VAR成關鍵

相對「齊腳」的蔚山現代，整個上半場都踢得較主動，更有不少黃金入球機會，但早段李青龍勁射柱邊出界、亦有金仁成錯失單刀機會。換邊後踢到52分鐘，神戶由山口螢禁區內射地波建功，打開紀錄。

本來平淡的戰情，在77分鐘掀起波瀾，神戶一次反擊，本由佐佐木大樹將皮球送入網窩，但影像助理裁判（VAR）裁定攻勢之中，安井拓也犯規在先，入球無效。到81分鐘，蔚山現代由比安莊臣破門，旁證本來舉旗指傳中的金仁成越位在先，但翻看VAR後終判入球有效，蔚山追成1：1，比賽進入加時。

+ 2 + 2 + 2

神戶119分鐘輸十二碼飲恨

加時早段，神戶勝利船有兩次黃金機會，先是把握蔚山一次自殺式回傳，戴恩費斯杜格拉斯形成單刀，他面對門將時決定橫傳予古橋亨悟，惟角度太窄未能得手；僅3分鐘後，戴恩費斯杜格拉斯接應角球頂彈地波，遭門將救出，他再補射又被閂到。

戰況一直膠着，眼看比賽將要進入互射十二碼，未料卻有戲劇性發展——加時至119分鐘，神戶門將前川黛也禁區內接球時甩手，他衝前欲再抓住皮球時卻撞跌蔚山前鋒祖利亞尼加奧，遭判罰十二碼，尼加奧親自操刀射入，完成2：1絕殺，目睹隊友在最後一刻自毀長城，看台上的隊長恩尼斯達顯得相當失望，低頭良久。

祖利亞尼加奧為蔚山現代上演絕殺。（路透社）

眼見隊友在最後1分鐘輸十二碼出局，恩尼斯達顯得非常失望。（直播截圖）

這場勝仗令蔚山自2012年奪得亞冠冠軍以來，再一次闖入決賽；也是自2016年奪冠的全北現代汽車以來，再一次有韓國球隊進入決賽。蔚山現代將於12月19日與柏斯波利斯於決賽爭奪冠軍。