【英超】阿仙奴經歷災難13分鐘　主場爆冷一球不敵般尼三連敗

英超周日（13日）深夜尾場，阿仙奴主場迎戰下游分子般尼，以為「實食冇黐牙」，豈料下半場經歷「災難13分鐘」，格列沙加「跳掣」叉頸直接領紅被逐，隊長奧巴美揚防守角球時擺烏龍，最終兵工廠主場一球爆冷不敵般尼，吞下今季聯賽第7場敗仗。

「歐戰醒，英超頹」，是阿仙奴今季的寫照，歐霸盃分組賽成為唯一的全勝之師出線；英超卻在近4場不勝，今仗酋長球場出擊鬥護級分子般尼，不容有失，連主帥阿迪達亦直言希望在聯賽延續歐戰的強勢。

阿迪達今仗慣常地派出隊長奧巴美揚、拿卡錫迪及韋利安攻堅，可惜「生波」繼續「無符」，兩名中堅馬加希斯及洛賀丁上前頭槌助攻卻無功而還，泰亞尼左路底線傳中，對方球員在禁區內疑似手球，惟球證史葛不為所動，兩軍半場互交白卷。

易邊再戰，兵工廠在下半場初段一段攻勢甚有睇頭，兩側傳中由泰亞尼及巴卡約沙卡起腳試射，同樣被般尼門將普比化險為夷。

般尼門將普比今仗屢救險球，助般尼力保不失。（路透社）

開紀錄不果，戰至中段出現了今仗的轉捩點，格列沙加在中場踢跌麥尼爾，雙方發生爭執並有講手的動作，般尼的韋斯活特前來與一眾球員上前制止。球證先向格列沙加出示黃牌，惟之後1翻看VAR時發現，沙加在混亂時向勸交的韋斯活特「叉頸」，暴力行為成立，球證史葛改以紅牌驅逐沙加出場，兵工廠十人應戰。

格列沙加一手「叉頸」，使他領紅直接出場。（路透社）

阿仙奴禍不單行，十人應戰未算最慘，般尼左路一次角球攻勢，回防的隊長奧巴美揚跟隨對方球員至前柱，希望跳頂解圍卻弄巧成拙，頭槌頂後直接入網，般尼73分鐘靠烏龍球領先，最終爆冷一球擊敗阿仙奴。

隊長奧巴美揚回防愈幫愈忙，頭槌解圍慘變烏龍。（路透社）

阿仙奴在聯賽的頹勢未止，今仗再告負已增至3連敗，亦是今季第7場敗仗，以13分暫列第15位，兵工廠需要在未來3輪先後鬥大勇的修咸頓﹑愛華頓及車路士，硬仗連連，令阿仙奴球迷更擔心球隊的前途；般尼取得今季聯賽第2勝，暫時以9分升上第17位。

阿仙奴球迷相隔大半年可以再度入場支持愛隊，竟然不敵般尼當然「無眼睇」。（Twitter截圖）

英超第12輪戰果（按圖放大）：

+ 4 + 4 + 4

英超第13輪直播賽程：