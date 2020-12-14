【英超】利物浦作客逼和富咸　錯失超越熱刺良機續居次席

英超榜首熱刺在周日（13日）作客水晶宮，因過於保守被水晶宮迫和，痛失兩分。隨後登場的利物浦，只要擊敗富咸便可爬頭成為「一哥」，可惜錯過大好機會，下半場中後段由沙拿12碼建功追成平手，作客以1：1逼和富咸。

今輪英超前，熱刺與利物浦同得24分，分別佔據聯賽榜首﹑次兩位，率先登場的熱刺被水晶宮追和，是利物浦超前的黃金機會。紅軍今仗作客面對聯賽榜下游的富咸，賽前傳來壞消息，今季聯賽攻入5球的迪亞高祖達因傷缺陣6至8星期，幸好正選門將艾利臣復出把關。

復出正選把關的艾利臣，上半場首30分鐘忙得不可開交。（路透社）

主場出擊的富咸表現並不失禮，早段已製造不少攻勢，前鋒卡華利路連番射門，使復出的艾利臣十分忙碌，及後法賓奴在禁區內踢跌對手，球證翻查VAR後未有吹罰12碼。富咸繼續施壓終有收穫，盧卡文直線傳給入楔的卜比列特，右腳控定勁射破網，25分鐘先開紀錄。富咸有球迷的支持特別「醒神」，卡華利路及後左路落底傳中，僅僅掠門而過，富咸帶一球優勢返回更衣室。

卜比列特勁射破網，助富咸上半場領先一球。（路透社）

利物浦主帥高普半場急不及待，換出祖爾麥迪比調入南野拓實加強攻力。形勢一轉，富咸門將艾路拿下半場忙得不可開交，先後撲出沙拿及居迪斯鍾斯的試射，及後更救出紅軍隊長佐敦軒達臣的近射。

富咸防守在近仗大有改善，利物浦靠一次死球攻勢才取得追平機會，韋拿杜姆主射罰球，省中人牆卡馬拉的手部，而該名富咸球員手部有動作，球證判12碼。沙拿操刀主射12碼，角度麻麻幸好力度補救，即使艾路拿碰到皮球同樣入網，79分鐘追成1：1平手。紅軍末段更有機會反先，居迪斯鍾斯引球殺入禁區起腳，惜力度及角度一般，艾路拿一抱入懷，最終兩軍以1：1握手言和。

沙拿下半場射入12碼，助利物浦幾經辛苦追平。（路透社）

熱刺失分，利物浦亦「保持隊形」失分，錯失登上榜首的大好機會，繼續與熱刺同得25分，並以較差的得失球差排次席。

開季一度6場不勝的富咸，近日表現有所改善，近3仗先後面對李斯特城﹑曼城及利物浦，在3仗中取得1勝1和1負，奪得寶貴的4分，以8分暫列聯賽第18位。

富咸近4場硬仗大有改善：

面對實力稍遜的富咸亦未能全取3分，利物浦主帥高普當然不滿意球隊表現，坦言入局過於慢熱，「球隊今仗入局慢，首30分鐘富咸佔盡優勢，我們有可能在這階段落敗，幸好及後及時回勇。」

連續3個星期周中出戰歐聯，眾將難免疲累，高普直言隊員們只好力克它，「一連3周有歐聯賽事，這是瘋狂的賽程，但我們需要克服它才可取得好成績。畢竟球員也是人，有時疲累，有時缺乏動力亦是人之常情，我並沒有說明書，不能給他們好表現的標準答案，他們需要自己推動自己。」

利物浦主帥高普賽後直言球隊首30分鐘表現不濟。（路透社）

英超第12輪戰果（按圖放大）：

+ 4 + 4 + 4

英超第13輪直播賽程：