【英超】利物浦前主帥侯利亞逝世　終年73歲　兩日前完成心臟手術

法國《隊報》周一（14日）報道，利物浦前領隊侯利亞（Gérard Houllier）去世，終年73歲。

據報道，侯利亞去世前兩日接受心臟手術，暫時未知死因與手術有沒有關係。侯利亞「紅軍」愛徒奧雲，於Twitter致哀：「得知我的恩師侯利亞不幸離世使我心碎，一名偉大的領隊和親切的人。」

利物浦官方及名將加歷查都紛紛於網上致哀，英國一代射手連尼加亦哀悼，指侯利亞是「最聰明、最溫暖和最受人愛戴的人」。

侯利亞於利物浦曾屢奪錦標。（Getty Images）

侯利亞的利物浦歲月回望（按圖放大）

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侯利亞1973年以球員教練身分，在法國球會勒圖凱展開教練生涯，曾於朗斯、巴黎聖日耳門、利物浦、里昂及阿士東維拉，亦曾為法國國家隊領隊，但1993年外圍賽不敵保加利亞，連續兩屆無緣世界盃決賽周。

侯利亞為利物浦2005年歐聯打下根基。（Getty Images）

其教練生涯的高峰莫過於利物浦時期，1998年加入「紅軍」，與伊雲斯擔任「雙領隊」，後者終於同年11月離任，侯利亞坐正，並於2000至01年球季連贏足總盃、歐協盃（即現時歐霸盃）、歐洲超級盃及慈善盾（現為社區盾）。

侯利亞成為利物浦領隊時，與伊雲斯擔任雙領隊。（Getty Images）

奧雲於twitter哀悼恩師離世（網上圖片）

多名「紅軍」名將於奧雲、謝拉特、加歷查、梅菲、基維爾都為他重用，但與伊雲斯年代的「Spice Boys」如科拿等人就關係一般。侯利亞最終於2004年因為缺乏球迷支持，離隊由西班牙教頭賓尼迪斯接手，但為2005年奪得歐聯的大軍打下了重要根基。

除了利物浦外，侯利亞於里昂2005至07年兩季成為法甲王者，80年代執教PSG時亦曾奪得法甲冠軍。

英超第12輪戰果（按圖放大）：

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