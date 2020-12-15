【游泳熱話】澳洲版Bieber歌手變飛魚　被耽誤的泳手衝擊奧運資格

參加奧運，不只是運動員的目標，也可以是歌手的夢想。人稱「澳洲Justin Bieber」的歌手Cody Simpson，早前與歌手Miley Cyrus分手。 Cody早前在個人Instagram公布，近半年重回久違10年的泳池，再一次追逐自己的奧運夢，如今他已達標參加來年的澳洲奧運資格賽，有望爭奪東京奧運出賽資格。

泳手轉戰樂壇，並不是新鮮事，方力申正是香港的例子。相反，由歌手再度投身運動員行列則較為少見。

身兼Justin Bieber好友、Miley Cyrus前男友多重身份的澳洲歌手Cody Simpson，今年與女朋友分手後，為了忘記舊愛，決定為自己的人生帶來一點轉變，毅然放下自己10年的歌唱事業，並再一次追逐未了的游泳夢。

Cody Simpson轉做泳手有跡可尋，原來他是被歌唱事業耽誤的泳手。Cody來自游泳世家，父母二人同樣是出色的泳手，他自小習泳，更在13歲時贏得澳洲全國冠軍。不過，當時Cody遇到千載難逢的機會，決定放棄游泳。

澳洲歌手Cody Simpson曾推出3張大碟。（資料圖片／Getty Images）

「澳洲Bieber」曾推出3張專輯，Instagram多達近400萬的追隨者，原來他早已有計劃重返泳池，兩年前在美國跟隨前退役泳手Brett Hawke訓練。

Cody近5個月接受高強度訓練後，時間大大改善，他透過個人Instagram宣布自己已取得出戰國內奧運資格賽的資格，有望爭奪100米蝶泳的奧運資格，兩大游泳名將菲比斯及科比（Ian Thorpe）亦有留言道賀。

Cody Simpson透過社交網站公布好消息，稱自己已奪得澳洲奧運資格賽的資格。（Cody Simpson Instagram截圖）

Cody IG大量騷身材的靚相（按圖細看）：

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Cody游出54.9秒的時間，輕鬆達成入圍時間56.87秒以下，他在Instagram發文時難掩興奮之情，「我希望分享一則好消息，我游出達標參加資格賽的時間，這是我生涯的里程碑。」Cody直言再度投身運動員的行列後，他一直十分低調，如今終可公諸於世。

即使當歌手期間，Cody一直不忘游泳這個兒時目標，經歷完全不同的一切後，想不到在10年後可以再有機會延續他的游泳夢，「過去10年，發展音樂事業的同時，心中的游泳夢不死，所以在2020年我決定重新投入訓練。我希望繼續改善自己的時間，超越自我。」

Cody曾經出任英聯邦運動會的火炬手。（資料圖片／Getty Images）

【同場加映：葛斯經典泳褲激突事件】（按圖放大）

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香港隊至今已獲得30個東京奧運資格、及17個殘奧資格（按圖放大）：