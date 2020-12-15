【足球】Taylor Swift成哥連泰斯勝利女神　新碟出街即贏聖保羅

巴甲傳統球隊哥連泰斯今年表季一般，日前擊敗榜首聖保羅，將不敗紀錄改寫到4場後，Taylor Swift於Twitter巴西地區突然有過12萬人Tweet。原來哥連泰斯球迷於賽後都上網向這名美國歌星致謝，近乎將她當成「勝利女神」一樣膜拜。

哥連泰斯對聖保羅一戰前於聯賽排第11，今仗面對聖保羅，不少球迷都睇淡愛隊可以取得分數。不過，曾7奪巴甲冠軍的哥連泰斯最終憑奧迪路一箭定江山，意外以1：0擊敗現時巴甲榜首，升上第9位。

哥連泰斯擊敗聖保羅重返巴甲前半版。（Getty Images）

哥軍球迷賽後不停多謝Taylor Swift，原來自她2006年推出同名專輯後，哥連泰斯每次出新碟前後兩場波都未輸過，連同今仗18戰11勝7和。最近Taylor Swift推出新碟《Evermore》，哥連泰斯上在出碟前與福塔雷薩賽和0：0，對聖保羅取得重要3分，重返前半版。

球迷列出哥連泰斯在Taylor Swift出新碟前後兩場戰績。（網上圖片）

就竟哥連泰斯官方Twitter都直言Taylor Swift出碟已成球隊的護身符，直言已成為了教徒，不少球迷都指贏波過後都要聽新歌慶祝，感謝Taylor Swift「出手相助」，亦有不少球迷改圖，將Taylor Swift當成哥連泰斯的「勝利女神」。

Taylor Swift推出新碟《Evermore》，「幫助」哥連泰斯取得重要一勝。（網上圖片）

哥連泰斯勝利女神Taylor Swift：

不過，Taylor Swift加持效果僅有兩場，下周對第19位的戈亞斯沒有「女神的祝福」，亦有球迷擔心哥連泰斯會打回原形。

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