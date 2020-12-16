【足球熱話】C朗拿度最愛運動竟不是足球？　分享三大不老秘訣

剛入選金球獎史上夢幻一隊的C朗拿度，貴為當代兩大球王之一，最愛運動竟非足球？ 葡萄牙巨星在球壇出道多年仍屹立不倒，年屆35依然保持體能和狀態，保持長青有賴另一種運動以及三大秘訣。

C朗在體育串流平台DAZN跟拳擊兩屆中量級世界冠軍Gennady Golovkin（GGG）暢談，自言：「足球是我的熱情所在，但我寧願在電視看其他運動比賽。」他還稱，「在足球比賽與拳擊或UFC賽事之間，我會揀拳擊或UFC。」

他2003年由士砵亭加盟曼聯時，仍是身材較為瘦削的「排骨仔」一名，之後他愈來愈健碩，身體質素冠絕英超，當中改變一大因素是他在足球以外，同時練習拳擊。

C朗拿度熱愛拳擊，亦是幫助他保持長青的重要元素。（Getty Images）

C朗拿度加盟曼聯初期仍是「排骨仔」身型。（Getty Images）

【C朗拿度熱愛拳擊和格鬥運動】（按圖放大）

靠拳擊提升足球水平

「當我在曼聯時，一個教練跟我一起操拳。拳擊對足球很有幫助，因為它可以令你觸覺更敏銳，並學習到如何移動身體。」C朗認為，拳擊只能靠自己一個人，所以較足球困難得多。

他說自己沒有天份成為拳手，「我覺得自己生來便是職業足球員，由一開始已經擁有天賦，於是跟自己說：『我要好好把握這個機會。』」

【足球熱話】C朗兄弟成真人版鋼太與尚泰 哥哥涉製假波衫又出事

【足球熱話】染疫後換造型勤上IG 35歲C朗拿度俊臉驚現老態

35歲C朗仍然好跑得，早前在歐聯跟33歲的美斯成功偷走對方腳下球解圍。（Getty Images）

【C朗長青訓練秘訣】（按圖進入）

+ 14 + 14 + 14

借鏡費達拿和英國拳王 態度戰勝一切

C朗18年職業生涯早已贏盡各大小錦標，並持續不斷向各大紀錄邁進。為延續生涯並保持狀態，去年他特別請教英國重量級拳王Anthony Joshua。

「當你33歲時，開始想：雙腿已不如往日。我希望留在球場，繼續踢足球。」他續稱，「人們看着我時會說：『基斯坦奴曾經是個神奇的球員，不過現在他很慢。』我不想變成那樣。」

C朗指出，個人可以對自己身體有很大改變，但重點並不在於身體本身，「一切取決於你的心態，你的動力和你的經驗。」這三大長青秘訣當中，C朗認為經驗是最複雜一環，「在體育運動，你可以愈來愈成熟。正如費達拿打網球，他37、38歲時仍處於生涯巔峰，部分拳手也是如此。」

【C朗早前換新造型點知「出事」】（按圖放大）

【同場加映：C朗索爆女友佐真娜】（按圖放大）