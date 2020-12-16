【行山】大棠閒日仍排長龍上山　請愛惜楓香紅葉勿爬樹｜01山記

大棠楓香林的紅葉由黃變紅，上周末吸引大批市民入元朗觀賞。記者周二到大棠行山，發現閒日的人流也不少，巴士站大排長龍，等到當地村民及街坊都發牢騷，幸好港鐵加派巴士疏導人潮。去到大棠，感覺遊人還比樹木多，在狹窄的樓級要「單線雙程」，形成人龍。在兩大打卡熱點楓香林及千島湖清景台，長期人頭湧湧，但亦有少部分行山人士敢脫下口罩。

記者在周二（12月15日）早上10時45分去到港鐵巴士K66的分站元朗商業中心等車，當時已經有超過30人排隊，目測大部分是買完菜回家的街坊及村民，因為他們很多都拉住車仔或者拿住環保袋。這個站就在街市附近，不近西鐵站，等車的行山人士不多，通常區外的行山人士都會在朗屏站上車。

【往大棠巴士滿座，巴士站排長龍】

不久，有架巴士來了，但已經近乎滿座，十多人成功迫上車，下層車廂已經像沙甸魚罐頭。這時候，排在記者身後的村民發牢騷，表示星期日試過等了5班巴士才上到車，另一名村民回應，感嘆等車半個鐘，但車程其實只是10分鐘。

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此時，有位港鐵職員出現，由龍尾行到龍頭數人數，有街坊叫他派空車前來。約10分鐘後，另一班K66駛至，車頭顯示「滿座」字眼。正當記者及一眾排隊人士都感到絕望時，有架近乎沒有乘客的K66隨後來到，將人龍消化。

【閒日的千島湖清景台】

+ 2 + 2 + 2

《01山記》是記者上山採訪後，以第一身寫下旅程上的所見所聞。

入到郊野公園，也時常見到人龍，千島湖清景台一帶山徑狹窄，又有樓級，有3個「塞車」黑點。第一個黑點是麥理浩徑第10段，由馬路轉上山路石級的位置，因為石級路窄，難以同時容納來回人流，需要「單線雙程」行人。

「塞車」黑點1號

第二個黑點是麥理浩徑10段關帝廟，關帝廟位於山坳，前後麥徑都是狹窄的樓級上山，情況如同上一個黑點，加上有不少人會到關帝廟參觀，令那裏聚集更多人流。

關帝廟是另一個排長龍黑點，因為兩邊都是窄樓級路。（顏銘輝攝/資料圖片）

樓梯窄，又多人上落，自然很易排長龍。（顏銘輝攝）

第三個排長龍黑點是上千島湖清景台的樓級，清景台只有一條路出入，所有人都要迫在同一條樓級上落。樓級路窄，上落的人很難同時間行，聽過有行山人士一邊行，一邊抱怨，希望漁護署可以加闊梯級。不過，其實樓級兩旁的山坡也逐漸被遊人踩到變路。這3個排長龍黑點都在大棠前往清景台的路上，建議大家戴口罩行。

「塞車」黑點3號

麥理浩徑第10段由山路接馬路的U形彎位，是遊人休息的熱點，很多人會坐在馬路兩邊。（顏銘輝攝）

【大棠楓香林人山人海，這天只是星期二，難以想像周末的情況！】

+ 9 + 9 + 9

比起千島湖清景台一帶，大棠楓香林反而感覺較鬆動，不是因為人少，而是馬路寬闊。不過，在楓香樹下，人頭湧湧，如果想找棵樹影相，都要點耐性排隊，再把握時機。遊人大多都守規矩，見到有人自備膠袋，帶走垃圾，但見到有女子為打卡而爬樹，這樣對自己危險，亦有害樹木。不過，很快就有熱心途人喝止，叫她馬上下來。

大棠紅葉年年有，其實不是必然的，請愛惜郊野公園內的樹木。首先，請勿爬樹，如果人人都爬上去影相，以大棠近期的人流，恐怕那棵樹都很難見到明年的日出。其次，請勿摘紅葉，如果人人都摘的話，相信那棵樹一日內已被「剝光豬」，之後的人就觀賞不到。

這條馬路雖然是郊野公園內的限制道路，但仍會有單車，還有BB車，請大家小心。

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