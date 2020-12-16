桌球｜奧蘇利雲失冠後放下球杆　休假堅持跑步　世界GP首圈挫卡達

英格蘭桌球手奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）日前於蘇格蘭公開賽決賽，以3：9不敵沙比（Mark Selby）後放低球杆休息數天，周三（16日）於世界大獎賽（World Grand Prix）首圈對老對手「機師」卡達（Ali Carter），雖然開波時仍是手感無靈，但第2局突然「靈感到」，打出生涯第1074次破百，終以4：1擊敗對手進入次圈。

奧蘇利雲於蘇格蘭公開賽決賽鬥沙比，表現不振未能阻止「小丑」衛冕。傳奇球手「白旋風」韋特（Jimmy White）於該戰賽後表示奧蘇需要改善訓練內容，但今季一直表示找不到出杆手感的「火箭」，卻決定放下球杆數日，對卡達前一直未有埋枱練習。

奧蘇利雲日前不敵沙比，賽後一直養尊處優。（網上圖片）

雖然奧蘇利雲對「機師」屢戰屢勝，但完全不練習仍是有一定影響，首局頻頻失手，終讓卡達乘機打出一Cue 112先拔頭籌。

一向與卡達不咬弦的奧蘇，次局初段似乎未有太大改善，但當一次「士碌架」令到卡達救波失敗，獲球證意外判Free ball後，奧蘇似是「靈感到」，進入「清枱模式」，最後以一Cue 105還以顏色，這亦是其生涯第1074次打出Century。

奧蘇利雲表示自己已經年紀不輕，需要更多時間復原。（Getty Images）

卡達未有把握反擊機會，終再次不敵奧蘇利雲。（Getty Images）

「火箭」之後3局都未有再打出Century，表現亦是有點不穩，但卡達同樣手感欠奉，奧蘇利雲終以4：1擊敗卡達，生涯19次對壘贏17次，下一輪將會鬥另一英格蘭球手鶴健士。

即睇奧蘇利雲第1074次Century：

奧蘇利雲休息期間仍堅持跑步。（Getty Images）

休息期間堅持跑步 嘆復元能力大不如前

奧蘇利雲賽後表示「桌球是講求信心的運動」，今仗兩人都欠缺自信，故都打不出應有水準，但「贏波就是贏波」，無論賽果怎樣都會接受。

被問到過去數日如何重整狀態時，奧蘇利雲指自己沒有做什麼特別訓練，反而是不停睡覺，跑步（兩次，每次約13公里）及睇Netflix，「自己體力已不如前」，故需要更多時間復元。

最多147球手Top 10：

+ 4 + 4 + 4

奧蘇利雲神級控制逐格睇：